PAU
Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
Garantiza que «ningún estudiante será perjudicado»
Aunque el alumnado salió en general satisfecho este martes de la primera jornada de las pruebas de selectividad, que contribuirá a dirimir su futuro en la universidad, se registraron incidencias en varias materias que han acabado, por un lado, en la «flexibilización» de los criterios de corrección, caso del examen de Historia de España, con la garantía de que «ningún estudiante será perjudicado», y, por otro, en la petición de dimisión del grupo que elaboró la prueba de Dibujo técnico debido a «múltiples errores» en los enunciados del test.
En relación con Historia, este martes la formulación de una de las preguntas del examen provocó las protestas de profesorado de la materia en Galicia. La pregunta puesta en cuestión demandaba de los estudiantes comparar las características del socialismo y del anarquismo durante la segunda mitad del siglo XIX, una pregunta que, según los docentes que reclamaron a la CiUG, no se ajustaba a lo previamente establecido en las directrices del examen.
Desde la CiUG —el grupo de trabajo del examen de Historia de España, una de las materias de las que se examina más alumnado— ya han respondido oficialmente y, en aras de «garantizar la equidad del proceso evaluador», se informa de que la pregunta «será corregida aplicando criterios flexibles, valorando el conocimiento del alumnado sobre ambos movimientos, independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto». Además, en un comunicado desde la comisión que organiza las pruebas y la admisión a la universidad en Galicia se proclama que «ningún estudiante será perjudicado por la formulación» de la pregunta.
Una pregunta «adecuada»
La CiUG agradece la «comprensión» de los afectados y lamenta las «molestias ocasionadas», si bien también puntualiza que la comparativa solicitada tenía «un propósito exclusivamente ideológico», de modo que se entendía como «adecuada» para que el alumnado «pudiera resolverla sin dificultades».
Desde el organismo interuniversitario explica, en más detalle, sobre la cuestión de carácter comparativo entre socialismo y anarquismo, que se trata de «conceptos básicos en relación con ideologías y movimientos políticos iniciados en el siglo XIX para poder entender el contexto político del momento». Sin embargo, señalan, esos contenidos «solo aparecen específicamente reflejados en las instrucciones del blog del grupo de trabajo a un único tema del bloque III, relacionado con aspectos socioeconómicos, o que generó confusión y malestar entre el alumnado».
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