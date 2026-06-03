Acceso a la universidad
La CiUG asegura que la corrección del examen de Dibujo Técnico de la selectividad evitará «perjudicar» al alumnado
El grupo de trabajo que organiza las pruebas lamenta "profundamente" los errores de la versión gallega del test y asegura que las dudas les fueron aclaradas al alumnado y que hubo tiempo para hacer la prueba
El grupo de trabajo responsable del examen de Dibujo técnico, que levantó ampollas entre el profesorado de Secundaria y el alumnado debido a, según denunciaron docentes, «múltiples errores» en los enunciados, ha reconocido que esos fallos se han dado y ha garantizado que el alumnado no se verá «perjudicado» por esas cuestiones.
En un comunicado difundido este miércoles desde la CiUG, el grupo de trabajo aclara que trasladará a todos los integrantes de la comisión de evaluación, los correctores, los «incidentes acaecidos durante la prueba y otros que se puedan detectar durante la corrección de los exámenes, con la determinación de evitar perjudicar en todo momento al alumnado».
Los responsables del examen admiten en concreto dos errores en los enunciados: en una pregunta figuraba al comienzo del problema una frase «que no debía estar», mientras en un segundo caso se había incluido una proyección horizontal más. En ambos casos, dentro de la primera hora, enfatizan, se mandó suprimir lo que sobraba y se plantearon aclaraciones a las dudas. Después de eso, inciden, se le dio al alumnado el tiempo total que la prueba preveía: 90 minutos.
A que los problemas fueron corregidos, se remiten también en el comunicado: «Estos fueron hechos que lamentamos profundamente y que se enmendaron en el transcurso de la prueba, con la ampliación de media hora en la duración de la misma, con el fin de que el alumando tuviese noventa minutos para realizar la prueba después de hechas todas las aclaraciones».
La «vigilancia» de los profesores de Bachillerato
Además, ya entonces, señalan, los candidatos fueron informados de que «estas cuestiones serían tenidas en cuenta en la corrección», destacan. Con todo, agradecen al profesorado de Bachillerato su «vigilancia e interés» por la «mejora» de las pruebas, que juzgan «necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado».
Ese profesorado de institutos cargó duramente este miércoles contra los responsables del examen, incluso pidió su dimisión, «especialmente» del director, ya que los errores en los enunciados fueron «múltiples», hubo alumnado que pudo no beneficiarse de las aclaraciones al abandonar la sala antes de tiempo o porque la prueba era «excesivamente extensa». Asimismo, consideran que, además del académico, se produjo un «impacto emocional» en el alumnado.
Aunque el alumnado salió, en general, contento de la primera jornada de la selectividad en Galicia, también hubo problemas con el examen de Historia de España. El profesorado también pidió el cese de los autores de la prueba y urgió a la CiUG a tener en cuenta en la corrección problemas con al menos una pregunta, aunque hay institutos que apuntan a dos cuestiones. Este grupo de trabajo también se comprometió a informar a los correctores para que «ningún» alumno salga perjudicado en la evaluación.
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