La Xunta arropa a Alfonso Villares en su toma de posesión como delegado territorial en Lugo: «Soy inocente de cualquier causa en la que se me pudo señalar»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, trasladaba este lunes su decisión de recuperar al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, para la primera línea política tras ser archivada de manera provisional la causa contra él por una supuesta agresión sexual. La toma de posesión como delegado territorial de la Xunta en Lugo no se ha hecho esperar y es que este mismo martes ha asumido el cargo en un acto en el que ha estado arropado por tres conselleiros del Ejecutivo autonómico: María José Gómez, de Medio Rural; Diego Calvo, de Presidencia; y Antonio Gómez Caamaño, de Sanidade.

«Para mí fue una sorpresa enorme estar hoy aquí y con esta responsabilidad tan grande», señaló Villares durante un acto en el que también estuvieron presentes multitud de alcaldes populares de la provincia, entre ellos la recién nombrada regidora de Lugo, Elena Candia. Entre otras muchas cuestiones, el exconselleiro fue preguntado por si ve este cargo como un paso para saltar a la política local de cara a las elecciones municipales del próximo año, algo a lo que tan solo respondió que su «cabeza ahora está centrada en llevar adelante este trabajo, creedme, no está para nada más».

Villares habla con Diego Calvo antes de su toma de posesión / Eliseo Trigo

Villares insistió, así, en su asombro al ser llamado para el cargo, al tiempo que señaló que «estas decisiones, quien las tiene que tomar, tampoco las comenta con muchísima antelación. Creo que, en este caso, si fue una sorpresa para vosotros, también lo fue para mí». «Quiero cumplir las expectativas y no defraudar a nadie», alegó, apuntando que su intención ahora es «aportar», con su «forma de ser, cercanía, humildad y con trabajo de equipo».

La denuncia

Villares dimitió como conselleiro do Mar, un puesto que ocupaba desde junio de 2023, en ese mismo mes de 2025 por una supuesta agresión sexual, cuya causa fue archivada de manera provisional el pasado mes de abril. Sobre esta cuestión que sacudió al Ejecutivo gallego, él mismo señaló que «dimitió al día siguiente de recibir comunicación por una investigación» en curso, un mes después de que la denuncia fuera interpuesta.

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La entrada de Alfonso Villares en la política, con todo, se produjo mucho antes, en concreto hace casi tres décadas, asumiendo, entre otras responsabilidades, la de alcalde de la localidad lucense de Cervo, entre los años 2007 y 2023. El popular defendió esta vuelta a la primera línea alegando que «fueron los tribunales, dos tribunales distintos, y fuera de ese aforamiento» los que desestimaron «llevar adelante esa acusación». «Soy inocente de cualquier causa en la que se me pudo señalar», zanjó.