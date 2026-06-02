La Xunta abre una 'repesca' para cubrir vacantes en los campamentos de verano 2026

Las familias que se quedaron sin plaza en los campamentos de verano de la Xunta tienen desde este miércoles una nueva oportunidad. La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha abierto la llamada fase de resultas de la Campaña de Verán 2026, es decir, una repesca para cubrir las vacantes que hayan quedado libres después del sorteo y de la fase de reserva. El plazo arranca a las 16.00 horas del 3 de junio y permanecerá abierto hasta las 21.00 horas del 2 de septiembre, aunque el funcionamiento no será el de una inscripción general continua: habrá que estar pendiente cada día de las plazas disponibles.

La clave para los interesados es el horario. La Xunta publicará cada jornada, a las 15.00 horas, las plazas vacantes que se pueden solicitar en la web de Xuventude. A partir de ahí, las familias solo tendrán una ventana de cinco horas para pedirlas: desde las 16.00 hasta las 21.00 horas de ese mismo día. Las solicitudes presentadas fuera de ese horario no se tendrán en cuenta, igual que las que se refieran a actividades que no figuren en la lista de vacantes publicada ese día.

El sistema será especialmente rápido porque las plazas se adjudicarán por orden de llegada. A diferencia del plazo inicial, en el que la adjudicación se hizo mediante sorteo, en esta fase de resultas cuenta el momento en que se registra la solicitud. Por eso conviene que las familias tengan preparada con antelación la identificación electrónica, el código de la actividad que les interesa y la documentación que tendrán que aportar si consiguen plaza.

Podrán participar también jóvenes que no hubieran presentado solicitud en el plazo ordinario de abril, siempre que cumplan los requisitos de la convocatoria. Es decir, no es una repesca reservada solo a quienes quedaron en lista de espera. Está abierta a cualquier solicitante que reúna las condiciones exigidas para cada actividad: residencia en Galicia, edad correspondiente al turno elegido y DNI o NIE en vigor en la fecha de solicitud.

La Campaña de Verán 2026 incluye campamentos en Galicia, minicampamentos “Coñece Galicia”, intercambios con otras comunidades autónomas y plazas de inclusión para menores con discapacidad. En conjunto, la programación de verano de la Xunta alcanza este año 11.932 plazas, según la información publicada por Xuventude, aunque en esta fase solo se ofertarán las vacantes que vayan quedando libres en cada momento.

Quién puede pedir plaza

La convocatoria está pensada para jóvenes residentes en Galicia. En los campamentos dirigidos a menores, las edades dependen de cada actividad y aparecen asociadas a los años de nacimiento indicados en la oferta. Como regla general, las personas nacidas en 2017 deben haber cumplido 9 años al inicio del campamento, mientras que las nacidas en 2008 no pueden cumplir 18 años antes de que finalice la actividad. Cada turno concreta qué años de nacimiento admite, por lo que las familias deben comprobar este dato antes de presentar la solicitud.

También pueden participar menores con una discapacidad igual o superior al 33%. En ese caso, las familias deberán indicar esta circunstancia en la solicitud para que la Administración pueda planificar los apoyos personales necesarios. La convocatoria permite optar por plazas del procedimiento general o por plazas reservadas de inclusión, en función de la modalidad disponible y de lo que elija la familia.

Hay otro requisito importante: en los campamentos que incluyan actividades acuáticas será necesario saber nadar, salvo las excepciones previstas para participantes con discapacidad. Este extremo se declara en el cuestionario de salud y autonomía personal que debe presentarse si se obtiene plaza.

Cómo se solicita

La solicitud debe hacerse obligatoriamente por vía electrónica, a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia, con el procedimiento BS303A. Se podrá utilizar cualquiera de los sistemas de identificación y firma admitidos, incluido Chave365. Si alguien presenta la solicitud en papel, la Administración le requerirá que la subsane por vía electrónica, y contará como fecha de presentación la de esa subsanación, un detalle importante en una fase en la que las plazas se adjudican por orden de entrada.

La reserva de plaza tiene que hacerse de manera individual, para una única persona solicitante. Cada menor podrá pedir como máximo tres turnos de campamento, ordenados por preferencia. Si se solicitan más de tres, la Xunta solo tendrá en cuenta los tres primeros.

Quienes ya tengan una plaza adjudicada en el sorteo, en la fase de reserva o incluso en una fase de resultas anterior no podrán conseguir otra nueva salvo que renuncien a la primera. El formulario incluirá una declaración de la persona representante en la que se acepta esa renuncia en caso de obtener la nueva plaza solicitada.

Qué pasa si se consigue plaza

Una vez presentada la solicitud, la aplicación comprobará si la plaza sigue disponible. Si lo está, se asignará a la persona interesada y la adjudicación se comunicará por correo electrónico a la dirección indicada en el formulario. A partir de ese momento, la familia tendrá solo dos días hábiles para aportar la documentación exigida y formalizar la plaza.

Entre la documentación que habrá que presentar figuran el justificante de pago, el certificado de nacimiento o libro de familia, la tarjeta sanitaria o seguro médico privado, el cuestionario de salud y autonomía personal, la declaración sobre autorización para la captación de imágenes y, cuando corresponda, documentos de custodia, tutela, acogimiento, familia numerosa, familia monoparental o discapacidad. En el caso de menores con discapacidad, también puede exigirse el dictamen técnico facultativo y, si el certificado no fue expedido en Galicia, la acreditación correspondiente.

La tramitación posterior también se realizará por vía electrónica, accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada en la sede electrónica de la Xunta.

Qué incluye la plaza

La participación en los campamentos incluye el programa de actividades, el alojamiento, la manutención en régimen de pensión completa, el material necesario, el equipo técnico de monitores y personal especializado, la atención de primeros auxilios y el seguro de accidentes. En los intercambios con otras comunidades autónomas se incluye también el transporte desde Santiago de Compostela hasta el destino y el regreso al mismo punto. En cambio, en las actividades celebradas en Galicia, el desplazamiento hasta la instalación y la recogida del menor corren por cuenta de la familia.

La recogida al finalizar el campamento debe hacerla alguno de los progenitores, tutores o acogedores que figuren en la solicitud, o una persona debidamente autorizada. Si el menor abandona la actividad antes de que termine, la familia asumirá el traslado de regreso y los posibles gastos.

Precios y descuentos

Las plazas no son gratuitas. Cada actividad tiene un precio fijado en el anexo de la convocatoria y la cuantía varía según el tipo de campamento, la duración y el destino. Sobre esos importes se aplican descuentos: las familias numerosas, monoparentales y acogedoras tienen una reducción del 50%, mientras que las personas usuarias del Carné Xove tienen un descuento del 25%. Estos descuentos no son acumulables, por lo que solo se podrá aplicar uno.

Para beneficiarse de las reducciones hay que tener el título o acreditación correspondiente en vigor en el momento del pago. La Administración comprobará de oficio los datos cuando sea posible, pero si la familia se opone a esa consulta o el documento fue expedido por otra comunidad autónoma, deberá aportar la copia correspondiente.

Devoluciones si finalmente no se puede asistir

Si la familia obtiene plaza, paga y después el menor no puede acudir, la devolución de la cuota solo se permite en determinados supuestos. En las plazas de resultas, si no hay causa médica u otra causa grave, la renuncia debe comunicarse y la devolución solicitarse al menos cinco días hábiles antes del inicio del campamento. También se contempla la devolución si la actividad se anula, si hay ingreso hospitalario o causa médica grave que impida asistir, por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar hasta segundo grado, o si el menor abandona el campamento por una causa médica grave antes de que haya transcurrido más de la mitad de la actividad.

Consejos prácticos para las familias

La recomendación principal es revisar la web de Xuventude cada día a las 15.00 horas y actuar con rapidez. Como la adjudicación es por orden de recepción, no basta con ver una plaza libre: hay que presentar la solicitud correctamente entre las 16.00 y las 21.00 horas de ese mismo día. También conviene tener activado Chave365 o cualquier otro sistema de firma admitido, comprobar antes la edad exigida para el turno elegido, revisar si el campamento exige saber nadar y preparar la documentación básica para no perder la plaza si llega el correo de adjudicación.

La fase de resultas se mantendrá abierta hasta el 2 de septiembre, pero eso no significa que haya plazas disponibles todos los días. La oferta dependerá de las vacantes reales que se produzcan en cada turno, de las renuncias y de las plazas que no se hayan cubierto por los procedimientos anteriores. Por eso, para muchas familias, la oportunidad puede aparecer y desaparecer en cuestión de horas.