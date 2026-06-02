Las universidades defienden su gestión de la selectividad frente a la intención de la Xunta de cambiar el modelo con la entrada de altos cargos

El año pasado los estudiantes que se presentaron a selectividad estrenaron un examen más competencial y con menos opciones. La incertidumbre entre el alumnado y sus docentes ante el cambio se despejó pronto porque la CiUG trabajó contrarreloj durante el verano para que los candidatos supieran ya, desde el primer día de curso, a lo que se enfrentarían.

No obstante, el destino de esa comisión interuniversitaria, sobre la que recae el peso de organizar y gestionar la prueba y la posterior admisión a los campus, está en el aire porque la Xunta quiere hacer cambios que implican mayor protagonismo de altos cargos de la Consellería de Educación, una posibilidad que partidos y sindicatos miran con recelo, bajo la sospecha de «injerencia», que Educación niega. Los rectores tampoco están por cambiar un modelo que funciona: Galicia «puede y debe estar orgullosa de su modelo de acceso y admisión a la universidad», resultado de décadas de trabajo «riguroso y continuo».

Así lo afirmaron este martes tanto el presidente de la CiUG y delegado del rector de la Universidade de Vigo, Iván Area, como su homóloga de la Universidade da Coruña, Elisa Barreiro, en una intervención que suscriben las tres universidades públicas. La CiUG, enfatizaron ambos, «no es solo una estructura administrativa, sino un esfuerzo colaborativo entre las tres universidades públicas y la Consellería de Educación».

Igualdad de oportunidades

Frente a «informaciones recientes», en alusión a la intención de la Xunta de partir en dos la CiUG para separar en una comisión la toma de decisiones sobre el examen y en otra su ejecución, con mayoría en la primera para cargos de Educación, alegando que se busca «favorecer» la igualdad de oportunidades, los representantes de las universidades recalcan que ese precisamente es su «objetivo», además de hacer que 2º de Bachillerato «deje de ser una academia de preparación para las PAU».

Mientras las universidades consideran que la CiUG «debe seguir liderando» el modelo de acceso y admisión, en aras de no «desperdiciar» un «instrumento institucional plenamente funcional y eficaz», el titular de la Consellería de Educación, Román Rodríguez, defendió este martes la incorporación de altos cargos de su departamento para «mejorar la homogeneización y coherencia» de las pruebas entre las autonomías, con la meta de «avanzar» en una PAU «común».

Rodríguez compareció ante la Cámara a instancias del PSdeG, que ve una «injerencia política» en la reforma. El conselleiro aduce que «no hay nada raro detrás, ni se va a manipular nada». De lo que se trata, dijo la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, es de diferenciar «las labores de organización de las de puesta en marcha de las pruebas». La logística quedaría en manos de las universidades mientras la comisión coordinadora tomaría «decisiones sobre la estructura de los exámenes».