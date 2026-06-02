Acceso a la universidad
Una quinta parte del alumnado que se examina en selectividad procede de institutos privados
Llega a la convocatoria de la PAU de junio con una media de Bachillerato casi 0,3 puntos superior a la de sus compañeros de la pública
Las chicas llegan con casi cuatro décimas de ventaja
Todo el alumnado procedente de Bachillerato que quiera acceder a la universidad tiene que pasar, sí o sí, por la prueba de acceso (PAU) que arranca este martes. En las distintas comisiones delegadas coincidirá el estudiantado que se formó en institutos públicos, la inmensa mayoría —casi ocho de cada diez aspirantes—, y los que cursaron la etapa preuniversitaria en centros privados, que rozan el 23 por ciento de los candidatos.
Así lo reflejan los datos del Ministerio de Universidades relativos a las pruebas de acceso 2024, último año del que ofrece estadísticas: de los casi 13.000 inscritos entonces en la convocatoria ordinaria, casi tres mil procedían de la enseñanza privada.
Constituyen una minoría, pero los aspirantes formados en institutos de pago llegan al examen de selectividad de la convocatoria ordinaria con un mejor expediente que el alumnado de la pública. Según el Gobierno central, la nota media de su desempeño en Bachillerato se sitúa en 7,90, casi tres décimas por encima del 7,63 del alumnado de la pública.
Desempeño en la parte obligatoria
Entre los aptos de la fase general (indicador en el que Universidades tiene en cuenta solamente los exámenes obligatorios), también sobresalen por su desempeño los educados en la privada, con un 7,02 frente a un 6,83.
La fase general de la PAU hace media con el expediente académico del instituto, que pondera un 60 por ciento, frente al 40% de la selectividad, de ahí que el trabajo previo sea relevante en el cálculo. Es la nota de acceso, según la define el Ministerio de Universidades, y la diferencia a favor de la privada se mantiene en ese indicador, con una media de 7,59 frente a 7,35.
Con todo, la diferencia es mayor, unas cuatro décimas, si en lugar de la titularidad del instituto se analiza el sexo del candidato: las chicas llegan del instituto a la convocatoria ordinaria con un 7,86 de media, frente al 7,47 de los varones, y en la nota de acceso al grado las mujeres retienen tres décimas de ventaja (7,53 frente a 7,23).
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