El próximo curso la FP gallega ofrecerá 50.244 plazas, 1.080 más que este año

La Formación Profesional gallega volverá a crecer el próximo curso y superará de nuevo la barrera de las 50.000 plazas de nuevo ingreso. La oferta pasará de las 49.164 plazas disponibles este curso a 50.244, lo que supone 1.080 puestos más y un incremento del 2,22%. El aumento llega en un momento clave para miles de familias que están decidiendo estos días qué camino seguirán sus hijos tras la ESO, el bachillerato o un ciclo formativo, y confirma el peso creciente de la FP como alternativa de continuidad académica y de acceso al empleo.

La nueva oferta de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional se repartirá en 277 titulaciones y programas diferentes. Habrá ciclos de grado básico, medio y superior; másteres de FP; títulos de alta especialización; formaciones aceleradas y programas formativos. En total, el próximo curso se incorporarán 44 titulaciones de nueva implantación: un ciclo, cuatro másteres, seis títulos de alta especialización y 33 formaciones aceleradas.

Para las familias, el dato importante no es solo que haya más plazas, sino que la FP ofrece cada vez más caminos distintos. Ya no se trata únicamente de elegir entre un grado medio o un grado superior. El sistema incorpora modalidades pensadas para alumnado que necesita una vía más práctica para seguir estudiando, para jóvenes que quieren formarse en contacto directo con empresas, para titulados que buscan especializarse, para personas adultas que abandonaron sus estudios y quieren retomarlos, o para quienes necesitan una formación rápida que les permita mejorar su empleabilidad en pocos meses.

La oferta total se estructura en 159 ciclos de grado básico, medio y superior; 33 másteres; 27 títulos de alta especialización; 45 formaciones aceleradas y 14 programas formativos. El crecimiento de la FP gallega en los últimos años ha sido sostenido: según los datos de Educación, la oferta acumula un incremento del 33,41% en cuatro cursos. Esta evolución explica por qué cada vez más alumnos y familias miran hacia estas enseñanzas no como una segunda opción, sino como una vía formativa con salidas laborales concretas y con posibilidad de seguir estudiando.

La cifra de 50.244 plazas se refiere a nuevo ingreso. Es decir, son plazas para quienes empiezan una enseñanza de FP el próximo curso. No incluye al alumnado que ya está matriculado en un ciclo y pasará a segundo. Por eso, para los estudiantes que ahora se plantean solicitar plaza, el calendario de admisión y la publicación de la oferta concreta por centros serán decisivos. En los ciclos con más demanda, el hecho de que haya más vacantes no garantiza automáticamente el acceso, ya que la adjudicación dependerá de los requisitos y criterios de baremación establecidos.

La recomendación para padres y alumnos es preparar la solicitud con varias opciones. Conviene no limitarse a un único ciclo ni a un único centro, sobre todo en familias profesionales con mucha demanda. Informática, sanidad, administración, automoción, hostelería, energías renovables o servicios socioculturales suelen concentrar mucho interés, aunque la presión puede variar según la comarca y la oferta disponible.

FP de grado básico

La FP de grado básico está pensada para alumnado que necesita una alternativa más práctica dentro del sistema educativo. Permite continuar formándose, adquirir competencias profesionales y mantener abierta la puerta a un grado medio. Es una modalidad especialmente relevante para evitar el abandono escolar temprano y para estudiantes que pueden encontrar en una formación más aplicada una motivación que no siempre consiguen en itinerarios más académicos.

FP de grado medio

La FP de grado medio suele ser una de las salidas naturales para quienes terminan la ESO y quieren una titulación profesional. Permite incorporarse al mercado laboral como técnico, pero también continuar después hacia un grado superior. Para muchos alumnos es una vía intermedia muy útil: ofrece una cualificación concreta y, al mismo tiempo, no cierra la posibilidad de seguir estudiando.

FP de grado superior

La FP de grado superior está dirigida a estudiantes que acceden desde bachillerato, desde un grado medio u otras vías previstas. Tiene un perfil técnico más avanzado y suele ofrecer buenas opciones de inserción laboral. Además, permite continuar con cursos de especialización, másteres de FP o incluso acceder a estudios universitarios en determinadas condiciones. Para alumnos que terminan bachillerato pero no quieren ir a la universidad, o que prefieren una formación más práctica y conectada con el empleo, puede ser una alternativa muy atractiva.

Primer doble ciclo internacional

Una de las novedades más llamativas del próximo curso será la implantación del primer doble ciclo internacional de FP en un centro público. Se impartirá en el IES Fernando Wirtz Suárez de A Coruña y estará vinculado al ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. La propuesta combina el currículo gallego con el británico y permitirá obtener una titulación con reconocimiento internacional directo en muchos países, sin necesidad de pasar por un proceso de homologación.

Esta nueva oferta puede tener especial interés para alumnos con vocación tecnológica. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma está relacionado con la programación, el diseño de aplicaciones y el desarrollo de software, uno de los ámbitos con más demanda de perfiles cualificados. La dimensión internacional añade un atractivo adicional para estudiantes que no descartan trabajar fuera o en empresas con presencia en otros países.

La FP acelerada será otra de las grandes apuestas del próximo curso. Esta modalidad pasará de 18 a 45 formaciones aceleradas y alcanzará 1.826 plazas, un 88,64% más. Se organizará en 83 grupos distribuidos por distintas localidades gallegas, entre ellas A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, Vilagarcía de Arousa, Ribeira, Ribadeo, Sanxenxo, Monforte de Lemos, O Pereiro de Aguiar, Cedeira, Culleredo, Pontedeume, Vilamarín o Carballeda de Valdeorras.

La FP acelerada está pensada para personas que buscan una formación rápida y muy orientada al empleo. Se concentra en un periodo de entre cuatro y seis meses y permite obtener una certificación profesional. Además, esa formación podrá validarse en el futuro para avanzar hacia un título formativo. No equivale a cursar un ciclo completo, pero puede ser una puerta de entrada rápida al mercado laboral o una forma de acreditar competencias en sectores con demanda.

Los sectores en los que se centrará esta modalidad incluyen hostelería, automoción, energías renovables o carpintería metálica, entre otros. Para jóvenes que quieren trabajar pronto, adultos que buscan reciclarse o personas desempleadas que necesitan una cualificación concreta, puede ser una opción especialmente útil. Antes de elegirla, eso sí, conviene comprobar qué certificación se obtiene, qué duración exacta tiene, en qué centro se imparte y qué posibilidades ofrece después para continuar formándose.

Itinerario integrado

Otra novedad será la puesta en marcha de un itinerario integrado para facilitar que el alumnado continúe estudiando. La experiencia piloto conectará el ciclo de grado básico de Cocina y Restauración con los ciclos de grado medio de Cocina y Gastronomía o Servicios en Restauración en el CIFP Compostela, en Santiago.

La principal ventaja de este itinerario es que el alumnado que se matricule en el grado básico tendrá asegurada la continuidad en los grados medios vinculados, sin necesidad de hacer una nueva solicitud ni volver a pasar por un proceso de selección. La medida busca reducir el abandono escolar y facilitar que los estudiantes que empiezan en una FP básica puedan avanzar hacia una mayor cualificación profesional.

Para las familias, esta novedad puede ser importante porque ofrece un camino más claro. No se trata solo de entrar en un ciclo inicial, sino de tener una continuidad prevista. Es una fórmula interesante para alumnos que necesitan una formación práctica, progresiva y con una conexión evidente con un oficio.

FP básica para adultos

La FP básica para adultos también se refuerza. El próximo curso contará con cinco ciclos y 144 plazas, lo que supone un crecimiento del 300% respecto al curso actual. Esta modalidad está pensada para personas que abandonaron en su momento el sistema educativo y quieren retomar estudios con una orientación profesional.

Se mantienen los ciclos de Mantenimiento de Vehículos en el CIFP Ferrolterra y de Servicios Administrativos en la EPAPU Berbés de Vigo. A ellos se suman Industrias Alimentarias en el IES Sanxillao de Lugo, Informática de Oficina en el CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel de Ourense y Mantenimiento de Viviendas en el IES Chan do Monte de Marín y en el IES Plurilingüe de Valga. Además, la oferta de Servicios Administrativos se ampliará al CIFP Porta da Auga de Ribadeo y a la EPAPU de Ourense.

Esta vía puede resultar útil para adultos que necesitan una titulación básica para mejorar su situación laboral, para quienes quieren reengancharse al sistema educativo o para personas que ya trabajan pero carecen de una acreditación formal. También puede ser una oportunidad para familias en las que no solo los hijos, sino también alguno de los progenitores, se plantean retomar estudios.

FP básica adaptada

La FP básica adaptada duplicará plazas. Pasará de 18 a 36, todas vinculadas al programa formativo de Comercio en la EPAPU Berbés de Vigo. Esta modalidad está orientada a alumnado que necesita una propuesta más adaptada y un acompañamiento específico para avanzar en su formación. Su refuerzo tiene una dimensión especialmente importante desde el punto de vista de la inclusión y de la cualificación de colectivos más vulnerables.

FP dual intensiva

La FP dual intensiva seguirá ganando peso. El próximo curso ofertará 6.582 plazas, un 3,72% más. Esta modalidad combina la formación en el centro educativo con una parte importante de aprendizaje en la empresa. Para muchos alumnos, supone un contacto más directo con el mundo laboral y puede facilitar la inserción una vez terminado el ciclo.

Antes de elegir una FP dual intensiva, las familias deben revisar bien las condiciones: qué empresas participan, qué parte de la formación se realiza en el centro y qué parte en la empresa, cómo se organizan los horarios, si existe remuneración o beca, qué responsabilidades tendrá el alumno y qué salidas reales ofrece el ciclo. La dual puede ser una opción muy atractiva, pero requiere madurez, compromiso y capacidad de adaptación a un entorno profesional.

Los másteres

Los másteres de FP también aumentan. Habrá 2.260 plazas de nuevo ingreso, un 3,10% más, repartidas en 99 grupos. Estos másteres son cursos de especialización para titulados de FP que quieren completar su perfil. No son másteres universitarios, sino enseñanzas del sistema de Formación Profesional orientadas a mejorar la cualificación en áreas concretas.

Para un alumno que acaba un grado superior, un máster de FP puede servir para diferenciarse en el mercado laboral. También puede ser una buena opción para quienes quieren profundizar en una tecnología, un proceso industrial, un área de gestión o una especialidad vinculada a sectores con demanda.

Títulos de alta especialización

Los títulos de alta especialización sumarán 738 plazas en 27 títulos, seis de ellos de nueva implantación, y 31 grupos. Se trata de una formación muy vinculada a necesidades concretas de las empresas. Su objetivo es preparar perfiles técnicos en ámbitos donde el tejido productivo demanda cualificaciones específicas.

Ofertal en el rural

La oferta también crecerá en el rural. La FP en zonas rurales contará con 8.487 plazas de nuevo ingreso, un 3,12% más. Este dato tiene especial relevancia para familias que no pueden asumir desplazamientos largos, alquileres o gastos añadidos en una ciudad. Poder estudiar cerca de casa puede ser determinante para que un alumno continúe formándose.

Para el rural, la FP cumple además otra función: formar profesionales que pueden trabajar en empresas de la propia comarca y contribuir a fijar población. La oferta concreta por centros será clave para saber qué oportunidades habrá en cada zona y si los ciclos disponibles encajan con las necesidades de los estudiantes y del entorno productivo.

Momento de decisiones

El aumento de plazas llega en plena toma de decisiones para muchos alumnos. Quienes terminan la ESO deben decidir si continúan por bachillerato, si optan por un grado medio o si necesitan una vía de FP básica. Quienes terminan bachillerato pueden elegir entre universidad y grado superior. Y quienes ya han cursado un ciclo pueden plantearse un máster de FP, una especialización o una entrada directa en el mercado laboral.

La FP no debe verse como una vía cerrada. Un alumno puede empezar en un grado medio, continuar después con un grado superior y completar su formación con un máster de FP o una alta especialización. También puede incorporarse al mercado laboral y volver más adelante para seguir estudiando. La flexibilidad es una de las claves del sistema actual.

Para las familias, la elección debe hacerse con información. No basta con mirar el nombre del ciclo. Hay que comprobar qué se estudia, qué salidas laborales tiene, qué empresas demandan ese perfil, si hay prácticas o modalidad dual, dónde se imparte, cuántas plazas hay, qué requisitos se exigen y qué opciones de continuidad ofrece.

También conviene valorar el perfil del alumno. Hay jóvenes que tienen muy clara su vocación; otros se guían por la empleabilidad; otros necesitan una opción cercana a casa; y otros requieren una formación más práctica para recuperar la motivación. Una buena elección debe equilibrar intereses, capacidades, expediente, expectativas laborales y circunstancias familiares.

La publicación del detalle por centros será el siguiente paso fundamental. Ahí las familias podrán comprobar si el ciclo que les interesa se oferta en su ciudad o comarca, si hay alternativas próximas y cuántas plazas se convocan. En los centros más solicitados, puede ser recomendable tener preparadas varias opciones ordenadas por preferencia.

Los departamentos de orientación de los institutos serán claves en este proceso. También lo serán los centros integrados de FP, las jornadas informativas y la información oficial que se publique sobre la admisión. Preguntar antes de solicitar plaza puede evitar errores frecuentes, como elegir una modalidad que no encaja con el alumno, desconocer los requisitos de acceso o no valorar los costes de desplazamiento.

La nueva oferta confirma que la FP gallega seguirá creciendo en plazas y en diversidad. Habrá más vacantes que este curso, más formación rápida, más dual intensiva, más opciones para adultos, más especialización y una primera experiencia internacional en un centro público. Para quienes buscan una vía formativa práctica y con conexión con el empleo, el próximo curso abre más posibilidades. La clave será elegir bien y hacerlo con toda la información sobre la mesa.