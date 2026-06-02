El PP tumba la iniciativa del PSdeG para incentivar el gallego y defiende que Galicia «pasó página» de la confrontación lingüística

El PPdeG rechazó este martes en el Parlamento gallego una moción del PSdeG que instaba a la Xunta a presentar avances concretos para un pacto por el gallego, hacer públicos los trabajos de las comisiones impulsadas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y derogar el decreto de plurilingüismo. Los populares justificaron su voto en contra al sostener que la sociedad gallega «ya pasó página del tiempo de los líos lingüísticos».

La iniciativa fue defendida por la diputada socialista Silvia Longueira, quien acusó al PP de haber «desguazado y quemado» en 2009 el consenso en torno a la lengua gallega con la aprobación del decreto vigente. El PSdeG reclamaba, además, un plan de acción para reactivar el uso social del idioma y recuperar una política lingüística basada en el acuerdo.

Desde el BNG, Mercedes Queixas compartió buena parte del diagnóstico socialista, pero criticó que la moción concediese margen al Gobierno gallego hasta septiembre para derogar el decreto. «No podemos empezar un nuevo curso con este modelo educativo», advirtió, tras defender una enmienda que fue rechazada por el PSdeG. Por ello, los nacionalistas optaron finalmente por la abstención, al considerar que no se puede otorgar «una prórroga» al Ejecutivo del PP.

El diputado popular José Luis Ferro defendió el rechazo de su grupo apelando al «camino del entendimiento» y a la necesidad de «huir de la confrontación» en política lingüística. Según afirmó, los avances en la defensa y promoción del gallego «se produjeron siempre desde el acuerdo, nunca desde la división».