Sanidad
Once mil gallegos consumen antibióticos sin receta, pero, a partir de ahora, estos fármacos tendrán las dosis contadas
Galicia serás mucho más restrictiva con los antimicrobianos: envases más pequeños y pautas más controladas, tabién entre los facultativos
Tradicionalmente, Galicia es de las comunidades donde más antibióticos se consumen, en parte debido al mal uso de estos medicamentos que la Xunta lleva años intentando evitar. Las últimas estadísticas revelan que el consumo de estos fármacos se disparó casi un 30 por ciento desde 2021, cuando la cifra se había reducido al mínimo por efecto de la pospandemia y las medidas de protección para evitar el covid. Además, encuestas como la de Salud, realizada por el Ministerio de Sanidad y el INE, revelan que casi once mil gallegos realizan consumen estos fármacos sin receta.
Y eso ocurre porque en muchas ocasiones los tienen en casa porque en el pasado se los han recetado. La Xunta, siguiendo instrucciones del Gobierno, pretende acabar con ese tipo de prácticas y se suma a la recomendación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que establece la retirada de la distribución y venta de algunos formatos de antibióticos y su reemplazo por otros más pequeños en los principios activos de amoxicilina, amoxicilina-clavulánico, cefixima, cefuroxima, cloxacilina, fenoximetilpenicilina y fosfomicina.
Con la idea de promover pautas «más cortas y adecuadas» y favorecer un uso racional de los antimicrobianos, a la vez que se reduce el riesgo de desarrollar resistencias, que es uno de los grandes temores de los expertos, que asocian 35.000 muertes al año en Europa a ese problema, los envases pasarán de 30 a 20 comprimidos, un cambio que tendrá consecuencias en los sistemas de prescripción de la historia clínica electrónica, indica el Sergas.
Consignas para los facultativos
La consigna para sus facultativos es que, en una primera fase, trabajen con pautas de tratamiento por defecto de 7 días para la amoxicilina y amoxicilina/clavulánico. Con todo, desde la Xunta avanzan ya que se está evaluando una segunda fase de intervenciones, que podría incluir medidas adicionales como la «prescripción diferida y la limitación de la duración de las pautas en los antibióticos con formatos modificados».
El Sergas lleva años conminando a sus médicos a ser moderados y está prevista una campaña tanto para profesionales como pacientes sobre los cambios que vienen. Respecto a los médicos, las autoridades sanitarias gallegas comentan en un informe epidemiológico que «a pesar de que en su mayoría tienen origen vírico», alrededor de seis de cada diez niños afectados por infecciones del tracto respiratorio —que protagonizan siete de cada diez consultas en la infancia— reciben tratamiento antibiótico. Eso, advierte Sanidade, «los convierte en el grupo poblacional que más antibióticos consume».
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