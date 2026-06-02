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Medio Rural negocia mejoras retributivas y laborales para el personal del servicio de extinción de incendios

La Xunta estudia elevar los complementos de nocturnidad y productividad a los agentes medioambientales y reducir los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los técnicos

Un brigadista de la Xunta en un incendio.

Un brigadista de la Xunta en un incendio. / Santos Álvarez

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R.S.

Santiago

Tras la ola de incendios registrada el pasado año que arrasó más de 100.000 hectáreas en agosto y llevó al límite a los servicios de extinción, la Consellería de Medio Rural negocia con los sindicatos mejoras laborales para técnicos, agentes medioambientales y bomberos forestales. Así, se estudian aumentos en los complementos de nocturnidad y productividad y se avanzó en la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación a los técnicos.

La secretaría xeral técnica de la consellería, Marta Forés, y el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, presidieron este martes las mesas de trabajo creadas con técnicos y agentes y con las que se da continuidad a las negociaciones del pasado mes de abril.

En el caso de los técnicos, los representantes de Medio Rural se comprometieron a iniciar un concurso de traslados específico para los jefes de distrito después del verano. También se modificará de forma inmediata la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), para implicar a los jefes de área en el acuerdo de condiciones específicas del personal del servicio de prevención y extinción de incendios.

Además, Medio Rural mostró su «voluntad» de apoyar la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación, si bien, según aclara la consellería, esta cuestión depende del desarrollo de una normativa estatal.

Agentes medioambientales

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo también afectará a los agentes, pues se aumentarán las plazas de la Unidad de Directores de Extinción Especializada en grandes incendios forestales (UDEX). Precisamente una de las novedades del Plan de Prevención e Extinción de Incendios de este año (Pladiga) fue el aumento de puestos en este equipo pasando de 6 a 15. Y además se están negociando mejoras en los complementos de nocturnidad, productividad y niveles de los agentes.

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En reuniones previas con los sindicatos en marzo, desde la Xunta se transmitió el compromiso de apertura de estas mesas de diálogo específicas para acordar mejoras concretas, un proceso que continuó en abril. La próxima semana le tocará el turno de negociaciones a los bomberos.

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