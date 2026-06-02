Atención Primaria
Los médicos de familia gallegos defienden que su sueldo está entre los más bajos de España
Agamfec explica que la nómina de los facultativos de los centros de salud «no tiene parangón con otros altos funcionarios de la administración»
La Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) defiende que el salario de los médicos de Atención Primaria en Galicia se sitúa entre los más bajos del Estado. Según explican, los 93.000 euros que gana un profesional con 30 años de antigüedad y guardias se quedan reducidos a menos de 60.000 euros por las retenciones y otras aportaciones a la Seguridad Social o a los colegios de médicos.
Por eso consideran que «lo más relevante» es la comparativa con el sueldo de los facultativos de otras comunidades. Así la nómina de los médicos gallegos de más antigüedad es la cuarta más baja del Estado. Y, con respecto a los nuevos profesionales que acaban de empezar, su nómina es la tercera peor pagada solo superada por Andalucía y Cataluña.
Así, lo constata el informe de la Universidad Pompeu Fabra sobre las retribuciones de los médicos de familia, si bien advierte que si se introduce como factor corrector el poder adquisitivo, que varía según cada comunidad, Galicia escala a la octava posición en el ranking estatal de salarios a facultativos de Primaria.
Comparación con otros funcionarios
Agamfec defiende además que no se puede comparar el salario de los médicos con el del presidente de la Xunta que «cobra pluses de participación en comisiones, dietas, planes de pensiones y ventajas como vivienda, chófer, vehículo y secretarias». «Todo esto sin hablar de las puertas giratorias y recolocación suculentas que reciben al final de su vida política», advierten.
Los médicos de familia defienden además que sus retribuciones «no tienen parangón» con otros altos funcionarios de la administración como catedráticos, notarios, abogados del Estado, jueces... Por eso, lamentan que «se transmita la idea de que son unos privilegiados», justo en un momento en el que los sanitarios se están movilizando para mejorar sus condiciones.
Alegan que sus reclamaciones «no son salariales». «Pedimos tiempo para los pacientes, menos precariedad, retener el talento, retribuir la excelencia (no las conveniencias el Sergas), una financiación adecuada, prestigio y reconocimiento de la Atención Primaria para que deje de ser la hermana pobre del sistema sanitario», señalan.
«Aunque nadie renunciaría a escalar unos peldaños en la escala salarial del Estado, no somos avariciosos», aclaran.
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