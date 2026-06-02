Los institutos gallegos ya pueden pedir los cursos gratis para preparar al alumnado para los exámenes de idiomas de la EOI

Los centros educativos públicos de Galicia ya pueden solicitar su participación en el programa CUALE para el próximo curso 2026/27, una iniciativa de formación complementaria en lenguas extranjeras pensada para que el alumnado pueda prepararse, sin coste, para las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas. No se trata de una ayuda económica directa a las familias, sino de una convocatoria dirigida a los centros: son los institutos y demás centros públicos los que deben pedir autorización para impartir estos cursos y, una vez concedida, abrirán la inscripción al alumnado interesado.

La resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia establece que podrán participar los centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional en los que se impartan enseñanzas de ESO, bachillerato o formación profesional. El plazo de solicitud se abre al día siguiente de la publicación en el DOG y terminará el 25 de junio de 2026. La tramitación debe realizarse en línea, a través de la aplicación de programas educativos de la Consellería, dentro del apartado correspondiente a CUALE.

Clases fuera del horario lectivo

El interés para las familias está en que el programa permite al alumnado recibir clases específicas de idiomas en su propio centro o en otro centro autorizado, normalmente por la tarde y fuera del horario ordinario. La participación es voluntaria y gratuita para los estudiantes. La finalidad no es sustituir la materia de lengua extranjera del currículo, sino ofrecer una preparación complementaria orientada a acreditar niveles oficiales de competencia lingüística, especialmente útiles en bachillerato, FP y, más adelante, en la universidad o en el mercado laboral.

El CUALE se organiza por niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La normativa contempla las modalidades A1, A2, B1 y B2. El A1 está concebido como curso de obtención del nivel básico, mientras que el A2, el B1 y el B2 están orientados a preparar al alumnado para las pruebas de certificación de las escuelas oficiales de idiomas. Es importante tenerlo claro: cursar CUALE no supone obtener automáticamente el certificado oficial de la EOI en B1 o B2; lo que ofrece es una preparación gratuita para presentarse con mejores garantías a esas pruebas.

Mínimo de alumnos

Los cursos se desarrollan durante el curso escolar completo y fuera del horario lectivo. La orden que regula el programa prevé que los grupos se formen, con carácter general, con entre 10 y 20 alumnos, aunque la Administración puede autorizar excepcionalmente grupos con menos estudiantes. También establece que las clases se impartan en tres o cuatro períodos lectivos semanales, siempre en función de los recursos humanos y materiales disponibles en cada centro.

Para poder ofertar estos cursos, los centros deben contar con profesorado de lengua extranjera y con disponibilidad horaria. La coordinación corresponde al departamento de idiomas correspondiente. Además, la autorización depende de varios factores: la demanda real de alumnado, los recursos disponibles y la capacidad del centro para organizar la formación. Por eso, aunque un instituto presente solicitud, la oferta definitiva no se conocerá hasta que Educación publique la relación de centros autorizados.

Criterios para el alumnado

En cuanto al alumnado, las condiciones de acceso dependen del nivel. Para CUALE A1, la normativa prevé que puedan acceder estudiantes que hayan superado segundo de ESO y estén matriculados en tercero. Para A2, alumnado que haya superado tercero de ESO y curse cuarto, así como estudiantes de ciclos formativos de grado medio. Para B1, alumnado de bachillerato y de FP de grado medio o superior, además de quienes ya acrediten un A2. Para B2, estudiantes de bachillerato o FP que cuenten con el nivel previo necesario, normalmente B1 o equivalente.

La inscripción del alumnado no se hace ahora directamente ante la Xunta. El paso que se abre con la publicación del DOG corresponde a los centros. Las familias interesadas deben comprobar si su instituto va a pedir el programa y, en caso afirmativo, estar atentas a los avisos del propio centro. La normativa general prevé que la inscripción se realice en la secretaría del centro, y permite también que participe alumnado procedente de otros centros sostenidos con fondos públicos, siempre que acredite que cursa los estudios exigidos o que posee el nivel lingüístico necesario para la modalidad a la que quiere acceder.

Al finalizar el curso, el profesorado responsable realiza pruebas de aprovechamiento. Para superar la formación se exige una calificación mínima de 5 sobre 10. En la modalidad A1, la superación supone la expedición de un certificado del nivel básico A1 por parte del centro. En el resto de niveles, el alumnado recibe un certificado de aprovechamiento del curso preparatorio para las pruebas de certificación de las EOI. Si no supera el curso, puede inscribirse de nuevo en la misma modalidad una segunda y última vez.

La convocatoria es especialmente relevante para familias con hijos en los últimos cursos de ESO, bachillerato o FP que quieran reforzar idiomas sin asumir el coste de una academia. También puede resultar útil para quienes necesitan acreditar un nivel B1 o B2, ya que muchas universidades exigen acreditar competencia en una lengua extranjera para obtener el título de grado. La clave para los interesados es preguntar estos días en el centro educativo: primero, si va a solicitar el CUALE antes del 25 de junio; después, qué idioma y nivel prevé ofertar; y, finalmente, cuándo abrirá su propia preinscripción o reserva de plaza para el alumnado.