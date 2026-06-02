Galicia ya compite con el Mediterráneo por los turistas del verano
El eclipse solar y el turismo de naturaleza y deporte aúpan a nuestra comunidad como destino estrella según un informe de Airbnb
Cangas es uno de los destinos rurales populares, por debajo de los 215 euros la noche
R. Prieto
Playas urbanas, arenales salvajes, olas para surfear, kayak, ciclismo de montaña, rutas costeras, entornos naturales acuáticos… Galicia vuelve a situarse en el centro del mapa turístico español este verano. Los viajeros buscan cada vez más naturaleza, autenticidad y clima suave, tres elementos que la comunidad ofrece con ventaja frente a otros destinos.
El auge de las llamadas playcations —viajes centrados en actividades deportivas como surf, kayak, senderismo o ciclismo de montaña— encaja de lleno con la oferta gallega. En la comunidad, los viajeros encuentran playas amplias y salvajes, ideales para el surf y el paddle surf; rutas costeras, como las de Viveiro o Valdoviño; y entornos naturales acuáticos, cada vez más demandados según Airbnb. «Los viajeros buscan cada vez más alojamientos cerca de lagos, ríos o entornos naturales acuáticos», detalla.
Turismo rural
Casi tres de cada diez reservas estivales de los españoles en la plataforma tienen como destino entornos rurales, y Galicia destaca entre las comunidades más buscadas. El informe menciona específicamente Cangas y Malpica como destinos rurales populares por debajo de los 215 euros la noche.
El atractivo del rural gallego se explica por varios factores. Desde la autenticidad y la tranquilidad, lejos de los grandes núcleos turísticos, hasta sus espacios amplios, ideales para grupos y familias, que según Airbnb crecen un 20% este verano, y la naturaleza accesible, entre valles fluviales, aldeas costeras y montañas.
El campo gallego se consolida así como alternativa natural para quienes buscan desconexión sin renunciar a la costa.
Eclipse solar
El fenómeno astronómico del verano —el eclipse solar total del 12 de agosto— ha disparado la demanda en destinos no urbanos. Según Airbnb, las reservas en estas zonas se han triplicado (+210%), con especial interés por parte de viajeros de Francia, Reino Unido y Estados Unidos.
Galicia, con numerosos municipios en la trayectoria del eclipse y con baja contaminación lumínica, se convierte en uno de los lugares más codiciados para observarlo. El perfil es el de un viajero que planifica con tiempo, viaja en grupo o en familia —el 74% de las búsquedas— y busca una experiencia única y memorable.
El informe de Airbnb confirma que los españoles priorizan vivencias por encima de simples destinos. Y Galicia, con su costa atlántica, su rural auténtico, su clima amable y su oferta deportiva, se consolida como uno de los grandes protagonistas del verano.
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