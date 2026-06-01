La Xunta cambia al gerente del Sergas en medio de las protestas sanitarias: el oncólogo Luis Ángel León Mateos asume el cargo

La sanidad gallega lleva meses de actividad convulsa. Las huelgas, primero a nivel autonómico y, más tarde, estatal con paros por el estatuto marco médico que han llegado a anular alrededor de 250.000 procesos asistenciales desde su inicio o la polémica medida de la Xunta que vincula la adecuación de la duración de las bajas laborales a 'tiempos estándar' con el plus de productividad de los médicos han creado malestar en una parte del sector. En medio de todo esto, el Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el cese del actual gerente del Sergas, José Ramón Parada Jorgal, y el nombramiento en su lugar del oncólogo Luis Ángel León Mateos.

Esta decisión se toma, según señaló el presidente gallego, Alfonso Rueda, en un ambiente de "total normalidad", sobre todo en un departamento "tan exigente" como lo es la Consellería de Sanidad. "Estamos encarando la segunda parte de la legislatura y estimamos con toda normalidad que en algunos departamentos se pueden hacer cambios. Creo que abrir nueva etapa, bajo la dirección del mismo conselleiro, es algo bueno y por eso lo hacemos con toda la normalidad", defendió durante la rueda de prensa.

El relevo

Luis Ángel León Mateos llega a la gerencia del Sergas en un tiempo complicado. Nacido en la localidad pontevedresa de Arcade en 1971, es licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en Oncología Médica, doctor en Medicina por la USC y profesor asociado en Ciencias de la Salud. Entre otras cuestiones, destacó Rueda, ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, en el Hospital Meixoeiro de Vigo, en el Arquitecto Marcide de Ferrol y en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

También ha realizado estancias formativas en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Bellevue Hospital de Nueva York. En el ámbito de la gestión y de la innovación, fue subdirector de Investigación, Docencia e Innovación del Sergas y director del Área de Planificación e Promoción da Investigación de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde, por lo que "tiene experiencia en gestión". Hasta el momento, ejercía como jefe de sección en el Servicio de Oncología del Clínico de Santiago y presidía el Comité Molecular de Tumores del Sergas desde 2025.

El tiempo de Parada al frente del Sergas

Parada, por su parte, cesa "a petición propia" tras poco más de dos años al frente del Sergas, una etapa complicada que se ha intensificado en el último semestre. El pasado mes de octubre los radiólogos del área sanitaria de Vigo iniciaron un paro indefinido para reclamar refuerzos en las guardias y mejoras organizativas, siendo desconvocada al mes siguiente. Poco después, a finales de noviembre, los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial convocaron una huelga en Atención Primaria para denunciar la falta de personal o la sobrecarga asistencial, entre otras cuestiones. Tan solo CIG y O'Mega llegaron a ir a la huelga, tras llegar la Consellería a un acuerdo con el resto de sindicatos.

Los problemas, con todo, no cesaron con la llegada de 2026. O'Mega reanudó los paros en Primaria a partir del 2 de marzo, una huelga que fue desconvocada el 25 de marzo tras alcanzar un acuerdo con la consellería. Al tiempo, la CIG convocó más jornadas de huelga en abril, al tachar de "insuficientes" las medidas adoptadas por la Xunta.

Una dirección xeral para Atención Primaria

El de León Mateos no es el único nombramiento anunciado por Rueda en el ámbito sanitario. A principios de abril, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, el mandatario prometía una dirección xeral de Atención Primaria e Comunitaria del Sergas, para la que este lunes a nombrado a Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo como responsable. Nacido en Ribeira en 1973 y es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela, con la especialidad en Medicina Familiar e Comunitaria.

Entre diciembre de 2017 y enero de 2023 ejerció como director del área sanitaria de Barbanza y fue también director de Atención Primaria e Urxencias en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Hasta ahora ejercía el cargo de director asistencial en el área sanitaria de Ferrol. Desde febrero de 2026 es vicepresidente de la junta directiva de la agrupación territorial de Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa).