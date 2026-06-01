Del verano a la primavera en 24 horas: Galicia cambia el calor por lluvias y un descenso de 5º de las temperaturas máximas

Galicia va a pasar del ambiente casi veraniego del fin de semana a una sensación mucho más primaveral en apenas 24 horas.

Tras dos últimas semanas de mayo con temperaturas más propias del verano que de esta época del año, la comunidad encara ahora un cambio de tiempo marcado por la llegada de un frente atlántico, lluvias débiles y un descenso claro de las máximas: los termómetos bajarán hasta 7º en Ourense y 5º en general, en las primeras localidades en lo que respecta a las temperaturas máximas.

El contraste será especialmente llamativo en el interior. Como decíamos, Ourense, que este lunes alcanzó los 30 grados, bajará mañana martes hasta los 23. Son siete grados menos de un día para otro: un frenazo térmico suficiente para pasar de una tarde de camiseta a una jornada de chaqueta ligera. En buena parte de Galicia, el descenso de las máximas rondará los cinco grados, aunque con diferencias por zonas.

La previsión para mañana en las principales localidades deja este mapa térmico: Vigo, estará entre 15 y 20 grados; A Coruña se moverá entre 14 y 19; Ferrol, entre 13 y 20; Lugo, entre 12 y 20; Ourense, entre 11 y 23; Pontevedra, entre 14 y 21 y Santiago, entre 12 y 21. La fotografía es clara: ninguna gran ciudad gallega alcanzará los valores cálidos de los últimos días y el ambiente quedará más fresco, especialmente en las horas centrales.

Un frente con lluvias pero poca agua

La clave estará en un frente que entrará durante la próxima madrugada. No será un episodio de lluvias abundantes, porque el anticiclón seguirá situado sobre Galicia y actuará como freno. “En la próxima madrugada llega un frente a Galicia. Al tener el anticiclón sobre la comunidad, solo producirá lluvias débiles, con poca cantidad de agua, más factibles en la mitad norte y la fachada atlántica”, explican desde MeteoGalicia.

Ese frente dejará más nubes y algunas precipitaciones débiles, sobre todo en el norte de las provincias de A Coruña y Lugo y en áreas expuestas del litoral atlántico. No se espera, por tanto, una jornada pasada por agua de forma generalizada, sino un cambio de patrón: cielos más variables, ambiente menos estable y un termómetro claramente más contenido.

El martes, sin embargo, la situación será casi la inversa a la de la madrugada. La probabilidad de lluvia por la tarde será baja, pero el descenso térmico ya se habrá impuesto. “Digamos que las dos últimas semanas de mayo tuvieron valores más propios de verano en las temperaturas y ahora se volverá a los valores normales o incluso bajos para la época del año”, apuntan desde el organismo autonómico.

El cambio no se limitará a mañana. La semana continuará con una atmósfera más atlántica, alternando claros, nubes y algunos episodios de lluvia débil. El miércoles seguirán las temperaturas contenidas, con valores bajos para comienzos de junio, especialmente en las máximas. La mitad oeste será la más expuesta a la nubosidad y a posibles lloviznas con el avance del día.

Un día de "recuperación": el jueves

El jueves, según confirman desde MeteoGalicia, apunta a una jornada de recuperación, aunque dentro de una semana todavía inestable.

La llegada de nuevos frentes poco activos y la posición de las altas y bajas presiones mantendrán un escenario cambiante, con posibilidad de lluvias débiles y oscilaciones de temperatura.

No llega un temporal ni una irrupción fría, pero sí un frenazo brusco al calor. Galicia aparca, de momento, la sensación de verano anticipado y recupera una primavera atlántica, con máximas más bajas, nubes de evolución rápida y lluvia repartida de forma irregular. En otras palabras: del verano a la primavera en 24 horas.