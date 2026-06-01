Tres gallegos se suman a los órganos federales de las Juventudes Socialistas de España

Tras un fin de semana intenso en Madrid para los jóvenes que militan en las filas socialistas, con la presencia en la celebración de su 27º Congreso Federal del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toca hacer balance. Galicia sale reforzada de este encuentro y es que incrementa su representación en los órganos federales de Juventudes Socialistas de España (JSE).

De este modo, el que hasta ahora era responsable de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), el ourensano Xurxo Doval, asume el puesto de vicesecretario de Organización de las JSE, que estarán capitaneadas por la madrileña Aránzazu Figueroa. Por su parte, la abogada coruñesa Paula García Lozano repite como responsable de Deporte y Ocio Alternativo, mientras que el vigués Enrique García entra a formar parte del Consejo Político Federal.

Conocidos estos nombramientos, la organización juvenil del PSdeG define como un "éxito" para la comunidad el 27º Congreso de las JSE, dada la relevancia que tuvo la federación gallega. "No solo triplicamos nuestra presencia, sino que estamos en la cúspide", alegan en un comunicado en el que consideran que todo esto es "fruto del trabajo impulsado en los cuatro años".

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Así las cosas, este mismo fin de semana tendrá lugar el 17º Congreso de las XSG en la ciudad de Ourense, donde Ana Alvite asumirá el cargo de secretaria general, en relevo de Doval, en un acto en el que se espera que participen el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la nueva líder de las JSE, Figueroa.