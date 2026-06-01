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Hacienda inicia las reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar el modelo de financiación autonómica

El Gobierno prevé que el nuevo sistema de reparto de recursos entre las comunidades entre en vigor el 1 de enero de 2027

Reunión en enero del Consejo de Política Fiscal.

Reunión en enero del Consejo de Política Fiscal. / J.J.Guillen

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R.S.

Santiago

El Ministerio de Hacienda ha remitido una carta a todas las comunidades para abrir una ronda de reuniones bilaterales para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Su intención es que entre en vigor el 1 de enero de 2027. El nuevo sistema de reparto de recursos no convence a las regiones gobernadas por el PP e incluso ha sido cuestionado por las autonomías del PSOE. La Xunta, en concreto, rechaza las negociaciones bilaterales, pues defiende que es un asunto que debe ser discutido entre todos.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, planteada cuando María Jesús Montero aún era titular de esta cartera, contempla inyectar 20.975 millones de euros más en 2027. Se repartirán en total 224.507 millones. A Galicia le corresponderá el próximo año el 2,8% de este extra: 587 millones más respecto al modelo vigente.

Pese al rechazo mayoritario a la nueva propuesta del Gobierno, el nuevo ministro Arcadi España está dispuesto a seguir adelante para activar ya el próximo año el nuevo modelo de financiación autonómica. En la tarde de este lunes se remitió a las consejerías de Hacienda de las autonomías una carta para concertar fechas.

Consejo de Política Fiscal

En primer lugar, se mantiene el compromiso de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera, que será el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, será el encargado de mantener las reuniones bilaterales, que podrán ser presenciales o por videoconferencia en función de la disponibilidad o preferencia de las comunidades autónomas.

Según defiende Hacienda, el nuevo modelo incluye una propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población. También se aumenta la capacidad tributaria de las comunidades y su corresponsabilidad fiscal. Además, «se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal, equitativo, objetivo y transparente». Y añaden que la nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá reforzar la financiación en sanidad, educación y políticas sociales.

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Un informe elaborado por la Fundación Económica de Estudios Aplicados (Fedea) sitúa a Galicia, sin embargo, como la quinta comunidad autónoma más perjudicada por el nuevo modelo. Y desde la Consellería de Facenda advierten que la comunidad obtendrá 305 millones de euros menos que la media nacional al reformarse el sistema de reparto de recursos entre las autonomías. Y a esta cifra se suman los 600 millones que pierde «con la mutualización» de la deuda.

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