Galicia pone bajo vigilancia las fusiones empresariales por su impacto en sectores clave como alimentación o sanidad

Las concentraciones empresariales, aunque sean de compañías de ámbito nacional, pueden mermar la competencia y afectar localmente a determinados territorios. Así, el Consello Galego da Competencia advierte de operaciones que han tenido «incidencia» en la comunidad autónoma a través de las cadenas de suministro, redes de distribución o servicios. En concreto, apunta a que en 2025 la concentración en el sector de la distribución alimentaria repercutió sobre los productores gallegos y detectó también casos de fusiones que han afectado al ámbito de la sanidad privada y la energía.

Por esta razón, el órgano gallego regulador de la competencia pondrá en marcha «un protocolo interno para monitorizar los expedientes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)» relativos a concentraciones de empresas que pudieran tener un impacto en Galicia. Para ello, cree necesario participar en estos procedimientos a nivel nacional y sopesar la condición de interesado cuando exista afectación relevante o se emitan informes sectoriales técnicos.

«Debemos reforzar el seguimiento autonómico sistemático de las resoluciones de concentraciones con impacto en Galicia», advierte el Consello Galego da Competencia. En su opinión, se deben establecer canales de cooperación técnica entre la Xunta y la CNMC, especialmente en sectores de dimensión local.

El problema es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estudia las fusiones empresariales en términos nacionales sin analizar su impacto a nivel autonómico o local. Y en 2024 y 2025 hubo una «elevada actividad de control» de concentraciones empresariales, con numerosas autorizadas, tal y como advierte el ente gallego.

Impacto «relevante»

El órgano regulador autonómico observa que varias de estas fusiones tuvieron «un impacto territorial relevante en Galicia». Los sectores con mayor incidencia territorial fueron la sanidad privada, los servicios tecnológicos, la distribución minorista especializada y el sector agroalimentario.

Así, en 2024 hubo por lo menos dos concentraciones «claramente autonómicas». Una de ellas fue la adquisición del Centro Médico El Carmen, de Ourense, por parte del grupo Cosaga. Tras la operación, Cosaga se convierte en el único prestador de servicios de asistencia sanitaria privada con internamiento en esta ciudad.

Ese mismo año Competencia identifica otra fusión con afectación en Galicia: el fondo Portobello adquiere parte de la empresa santiaguesa Plexus y también entra en su filial Plexus Tecnologías.

Y en el sector agroalimentario Capsa (matriz de Central Lechera Asturiana) adquiere la quesera Flor de Burgos. El órgano regulador advierte que, aunque ninguna de estas empresas tiene sede en Galicia, sí tienen impacto en mercados regionales y puede afectar a la cadena de suministros, en concreto, a las cooperativas lácteas gallegas.

Más fusiones

En 2025, según el órgano regulador gallego, se produce un mayor impacto de concentraciones empresariales con afectación en Galicia y cita, en concreto, el sector agroalimentario que está teniendo impacto, según advierte, sobre los productores gallegos. En concreto, cita la adquisición por parte del Grupo Hermi de la rama de cunicultura de Activos Avícola de Galicia (Avigal).

Y tras la adquisición del Centro Médico O Carmen por Cosaga, el pasado año se registró otra fusión en el ámbito de la sanidad privada. El Hospital Polusa de Lugo (perteneciente a Ribera Salud, propietario también de Povisa, en Vigo) adquirió el negocio de Clínica Gaiás en la ciudad lucense.

El Consello Galego da Competencia cita también otras operaciones de empresas ubicadas fuera que han tenido una afectación indirecta en Galicia como la fusión en el sector de las perfumerías de Arenal y Druni, que tienen tiendas en la comunidad autónoma, o la compra de Acciona Energía por parte de Endesa. En el sector químico se autorizó la OPA de la italiana Esseco sobre la empresa química Ercros, con proveedores y clientes en Galicia, y Eurofins compró los laboratorios Synlab, que tienen un centro de análisis clínico en Mos (Pontevedra).