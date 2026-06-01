BNG
Ana Pontón retoma su pódcast con una entrevista a Luis Zahera
Se estrena este martes en redes sociales y consistirá en charlas con figuras relevantes en las que la líder del Bloque mostrará su lado «más humano»
R.S.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, retoma su pódcast llamado «CódigoAna» con una entrevista al actor Luis Zahera. Los políticos buscan nuevos canales para conectar con la ciudadanía, especialmente con los más jóvenes, e intensifican su actividad en redes sociales. En esa línea, la líder del BNG se convertirá en podcaster para mostrar su lado más humano y personal a través de charlas con referentes vinculados a ámbitos como la cultura, la economía, el emprendimiento, la vivienda o el feminismo.
Su primera entrevista en esta temporada será al conocido actor Luis Zahera, quien ya se había prestado en 2019 a participar en el vídeo de felicitación navideña del PP junto al entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en el que bromeaban con su parecido físico. Años más tarde, el ganador de dos Goya protagonizó una sonada campaña en youtube contra la instalación de Altri en Galicia.
Pontón le pregunta a Zahera en la entrevista por las razones para posicionarse en contra de esta fábrica, pero también por el ejercicio de su profesión y la gestión de la fama, así como el debate sobre el posicionamiento de figuras públicas respecto a ciertos temas o su posición ante la escalada bélica mundial. El encuentro también permitirá acercarse a la faceta más personal del actor a través de una conversación distendida en la que la líder del BNG «conecta con la vertiente más íntima y emotiva» de Zahera.
Estreno
El pódcast podrá verse en Instagram, TikTok, Facebook, X y Youtube y se estrenará este martes 2 de junio a las 18.30. Según explica el BNG, «CódigoAna» trata temas «que interesan y preocupan a la ciudadanía», a través de los invitados que contarán a Pontón en un cara a cara «su propia experiencia vital y profesional, con la que se pueden sentir interpeladas o identificadas muchas personas».
Zahera es uno de los actores más reconocidos y premiados del panorama audiovisual actual. Saltó a la fama por su papel de Petróleo en la serie Mareas Vivas. Ganó dos Goya y cuatro Mestre Mateo, y tiene en su haber además dos premios Feroz.
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