El sueldo de un médico de familia en Galicia puede superar los 93.000 euros anuales al final de su vida laboral

Las plazas MIR para formarse como médico de familia son las últimas en cubrirse. Los aspirantes prefieren ser dermatólogos o dedicarse a la cirugía estética. Jornadas intensas con hasta 50 pacientes al día, guardias interminables y la sensación constante de sobrecarga hacen desistir a muchos profesionales de trabajar en un centro de salud. Es un trabajo exigente, ¿pero están debidamente remunerados? Un facultativo que empieza su carrera profesional en Galicia gana un mínimo de 51.000 euros al año (sin exclusividad y sin guardias), pero este sueldo puede incrementarse hasta un máximo de 93.185 euros anuales al final de su vida laboral, cuando acumule 30 años de antigüedad, cobra exclusividad y hace guardias. A modo de referencia, el presidente de la Xunta tiene un sueldo de 85.743 euros.

Así lo desvela un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, realizado en colaboración con las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, que analiza las retribuciones de los médicos del Servicio Canario de Salud y las compara con el resto de comunidades autónomas a partir de datos extraídos de boletines oficiales correspondientes al año 2024. Desde entonces hay que tener en cuenta que en Galicia, debido a las protestas de colectivos de Primaria, se consiguieron mejoras retributivas que afectan sobre todo a la remuneración de las guardias.

En la nómina de los médicos, además del sueldo base, se incluyen trienios, complemento de destino, complemento específico, plus de productividad, la carrera profesional y el pago de las guardias. Además, si estos profesionales trabajan en exclusiva para el Sergas reciben otra retribución adicional. De ahí, que el estudio distinga entre varios perfiles.

Principiantes

Sin tener en cuenta las guardias, a un MIR de Familia que finaliza su residencia, el Sergas le ofrece un sueldo que ronda los 51.000 euros (sin exclusividad) y que se eleva a 53.645 euros si solo trabaja para la sanidad pública. Ante el déficit de facultativos, sin embargo, hay competencia entre comunidades por captar a estos profesionales y el salario que se les ofrece es un incentivo. Galicia se encuentra en el pelotón de cola con los sueldos más bajos (la cuarta si se paga dedicación plena o la sexta sin este complemento). La autonomía que mejor paga a sus médicos en estos primeros años de carrera es Murcia (63.000 euros), junto a Canarias y País Vasco (56.000 euros).

Si se incluyen guardias —dos al mes en días laborales y una de 24 horas en fines de semana o festivos— el sueldo de un médico de familia principiante en Galicia sube a 71.135 euros (sin dedicación plena) situándose como la séptima comunidad con el salario más bajo. Y con el plus de exclusividad sube a 73.709, una cifra que coloca a Galicia como la autonomía con las retribuciones más bajas.

Sin embargo, el estudio de la Universidad Pompeu Fabra advierte de que esta comparativa tiene matices porque «una misma retribución puede permitir adquirir más bienes y servicios en una comunidad con un nivel de precios bajos que otra más cara». Es decir, en Galicia cobrar 51.000 euros cunde más que ganar 54.000 en Madrid. Por eso, los autores del estudio introducen un factor corrector a los sueldos para adaptarlos al poder adquisitivo de cada zona. Y ahí la autonomía gallega sube al octavo mejor puesto con los salarios más competitivos para médicos de familia en sus primeros cinco años de vida laboral. Por encima estarían Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Canarias y Cantabria. Y a la cola, Madrid, Navarra y Andalucía.

Con más antigüedad

En todo caso, estas retribuciones iniciales que ganan los médicos de familia cuando empiezan a trabajar (en torno a los 28-33 años) van subiendo a medida que ascienden en la carrera profesional y cobran más trienios. Al llegar a los cuarenta su salario aumenta ya a los 80.542 euros anuales (sin dedicación exclusiva) o 83.115 (si solo trabajan para el Sergas) si hacen guardias.

Y al final de su etapa laboral, con tres décadas de antigüedad (a partir de los 58 años), la nómina oscila entre los 90.611 (sin plus de exclusividad) y los 93.185 (con el complemento) si continúan cubriendo guardias. Si no lo hacen, el sueldo se rebajaría a una horquilla de 70.547 euros o 73.121. Hay que tener en cuenta que los facultativos pueden seguir trabajando hasta los 70 años.