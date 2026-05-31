El PSdeG denuncia la «injerencia política» de la Xunta en la PAU al incorporar a altos cargos en el diseño de exámenes

El PSdeG denuncia la «injerencia política» de la Xunta al incorporar altos cargos de la Consellería de Educación en la comisión que diseña la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El portavoz socialista Aitor Bouza reclama por ello la comparecencia del responsable de ese departamento, Román Rodríguez, en el Parlamento para dar explicaciones. Su denuncia se produce en vísperas de que arranquen los exámenes este martes, a los que están convocados 13.441 estudiantes, 495 más que el año pasado.

Además, el PSdeG acusa a la Xunta, a la que acusan de querer «pervertir el sistema» introduciendo el «sesgo político» en la enseñanza pública. «Esta decisión no responde más que a una cuestión ideológica del PP de intentar justamente meter mano en estas pruebas para acometer sus propias reformas», denunció el diputado socialista en un audio remitido a los medios. Bouza alertó de que ello supone un «precedente preocupante» y «contrario a los principios que deben inspirar el sistema educativo».

También recordó que ya existen mecanismos específicos que garantizan la participación de las universidades y del profesorado en la definición de estas pruebas con el objetivo de «preservar su objetividad, rigor e independencia». Cree que, de esta forma, se genera «inseguridad» entre el personal docente y el alumnado.

Todo listo para la PAU

Galicia ya tiene todo listo para que este martes den comienzo las pruebas de la PAU 2026, una cita marcada por el incremento de aspirantes y el endurecimiento de la vigilancia en los exámenes. En concreto, un total de 13.441 estudiantes se enfrentarán a tres días de exámenes, repartidos en 36 sedes de diez localidades donde el control del material será más estricto que en otras ediciones para evitar cualquier intento de fraude.

Así, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) quiso blindar la legalidad del proceso publicando una adenda al protocolo que otorga poderes a los profesores de las comisiones delegadas. De este modo, el personal podrá inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y, en caso de tener un dispositivo electrónico no permitido, supondrá una expulsión inmediata.