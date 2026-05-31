Los partidos apuran el paso a un año de las municipales: de cerrar relevos a perfilar equipos y designar candidatos

Los partidos gallegos apuran el paso y, más allá de balances cuando se cumplen tres años de las últimas elecciones municipales, tienen ya la vista puesta en el 23 de mayo de 2027, cuando se celebrará la próxima cita con las urnas: el foco ahora está en ajustar equipos, lo que implica relevos y también la designación oficial de los cabezas de cartel.

El foco está en las grandes ciudades. El BNG lleva la delantera y las asambleas locales han confirmado a cinco de los siete cabezas de cartel —a los nacionalistas les faltan los candidatos de Ferrol y Ourense y ya tiene cerrados a Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra), Avia Veira (A Coruña), Xabier Pérez Igrexas (Vigo), Goretti Sanmartín (Santiago de Compostela) y Rubén Arroxo (Lugo)—; mientras que los populares ratificarán en junio a los aspirantes en las urbes; y el PSOE también celebrará el mes que viene un Comité Federal que abrirá oficialmente el proceso de designación de candidaturas.

En todo caso, salvo sorpresa, la única incógnita en el caso de los populares estaría en Ourense —donde, junto a la portavoz local, Ana Méndez, se ha puesto sobre la mesa el nombre de la diputada Ana Belén Vázquez—. Los candidatos en el resto de urbes serían los alcaldes o presidentes locales, según el caso: Elena Candia (Lugo), José Manuel Rey Varela (Ferrol), Miguel Lorenzo (A Coruña), Borja Verea (Santiago), Rafa Domínguez (Pontevedra) y Luisa Sánchez (Vigo).

En el caso del PSdeG, aunque el procedimiento está pendiente de iniciarse de manera formal, la principal incógnita reside en la capital gallega, donde el grupo sufrió una importante crisis interna en este mandato. La normativa interna facilita que repitan los alcaldes, lo que ratificaría a Inés Rey (A Coruña) y Abel Caballero (Vigo). Miguel Fernández (desbancado por moción de censura de la Alcaldía) también cuenta con el aval de la dirección para ser cabeza de cartel en Lugo, mientras que los portavoces municipales en Pontevedra, Iván Puentes, y Ourense, Natalia González, tienen también, salvo sorpresa, todas las papeletas para encabezar la lista socialista de sus respectivas ciudades.

El PPdeG aspira a todas las alcaldías

En modo balance, el PPdeG ha reivindicado su trabajo en el ámbito municipal "con políticas útiles". Actualmente, señala que tiene 160 alcaldías de los 313 ayuntamientos de Galicia: 42 en A Coruña, 36 en Lugo, 28 en Pontevedra y 54 en Ourense. Sumará 161 cuando se haga efectiva la rotación pactada en O Carballiño (Ourense).

Fuentes del partido consultadas por Europa Press ratifican que su objetivo es en 2027 presentarse en todos los ayuntamientos de Galicia y destacan que, en la actualidad, es la formación con más alcaldesas de toda Galicia, con 32 regidoras al frente de gobiernos locales.

El PPdeG defiende que "cumple" las promesas electorales y admite que queda por delante "un año muy intenso", en el que se propone seguir trabajando para "obtener aún más alcaldías" en 2027. "Aspiramos a seguir gobernando allí donde ya lo hacemos, si cabe con un apoyo mayor de la ciudadanía y, donde no gobernamos, estamos trabajando en ser una alternativa de gobierno", esgrimen los populares.

Con ese reto y sin entrar en nombres, reivindican su apuesta por "seguir reforzando equipos" y "ensanchando el partido". Todo ello, sin olvidarse de las diputaciones en las que no gobiernan —A Coruña y Lugo— y reforzando también la labor para ganar apoyo en el voto urbano.

Triple objetivo de los socialistas

Fuentes del PSdeG, por su parte, han trasladado a Europa Press que encaran las municipales como la fuerza política "con mayor implantación territorial real en Galicia". "Los socialistas gobernamos hoy para más del 60% de la población gallega, desde A Coruña y Vigo hasta pequeños ayuntamientos del rural como Ribeira de Piquín, Entrimo o Pol", ejemplifican.

En cuanto a retos de futuro, el objetivo para los próximos comicios por parte del PSdeG es triple: "revalidar las alcaldías actuales, seguir creciendo y recuperar las que se perdieron fuera de las urnas". "El caso de Lugo es el ejemplo más grave. Lugo es el máximo exponente de la debilidad del PP para conseguir alcaldías en las urnas y de su falta de escrúpulos para hacerse con ellas la cualquier precio", apuntan.

Los socialistas también denuncian "discriminación" por parte de los populares y atribuyen al PP, con Alfonso Rueda al frente, "una estrategia deliberada de castigo" a los ayuntamientos que no controla políticamente, traducida en un reparto desigual de los convenios de la Xunta". Esta crítica tendrá un protagonismo central en su mensaje político a las puertas de 2027.

Pero los socialistas también trabajan en los equipos y en junio se celebrará un Comité Federal que abrirá oficialmente el proceso de designación de candidaturas. "Serán personas preparadas, solventes y comprometidas con sus ayuntamientos", vaticinan, aunque también subrayan que lo más relevante para el PSdeG son "los proyectos".

"La mejor carta de presentación" del BNG

Mientras, al BNG, que se comprometió a tener los cabeza de lista de las siete grandes ciudades antes del 25 de julio, le quedan dos incógnitas. En Ourense, el actual portavoz, Luís Seara, ya se ha postulado a repetir como número 1, pero debe ser ratificado por la asamblea local, al tiempo que en Ferrol la militancia eligirá al sustituto de Iván Rivas.

De estos tres años de mandato, con el bastón de mando en las ciudades de Pontevedra y Santiago o en municipios como Carballo, Allariz o Moaña, fuentes del BNG reivindican que los ayuntamientos son su "mejor carta de presentación".

"Allí donde estamos gobernando acabamos siendo siempre referentes en ámbitos como la movilidad, residuos, patrimonio o defensa de la lengua gallega. Hay una marca BNG que se expande por todos los ayuntamientos", enfatizan fuentes del área municipal nacionalista consultadas por Europa Press.

En cuanto al objetivo para los comicios de 2027, el Bloque pone el foco en "mantener las alcaldías" que ya ostentan y en crecer, tanto en regidores como en concejales, en un contexto en el que aseguran que las sensaciones "son favorables".

Después de presentarse en 2023 en 265 ayuntamientos de los 313, los nacionalistas apiran a aumentar esa cifra, conscientes de que el intento de "ampliar la base social" incluye también el "llegar a más gente" y subir la presencia en más localidades.

Izquierda rupturista

Por su parte, las fuerzas asociadas a la izquierda rupturista ya han iniciado las conversaciones, comenzando por la unión ratificada en Ferrol, donde la pasada semana se anunció una candidatura única alrededor de Ferrol en Común con Sumar, Esquerda Unida (EU), Podemos y Anova.

Una de las patas, Sumar Galicia, ya ha avanzado que su idea es "reforzar" espacios políticos ya existentes y "transformadores" y, por otro lado, proponer "nuevos espacios de unidad" donde no existan, como por ejemplo A Coruña.