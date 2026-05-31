Galicia, entre las tres comunidades que no pagan más a los médicos de familia por atender a pacientes mayores

Los pacientes mayores, no solo frecuentan más las consultas médicas, sino que sufren patologías crónicas y más complejas, que requieren mayor atención. En este contexto, la sobrecarga de un facultativo no deriva solo del déficit de profesionales, sino también de las tarjetas sanitarias que tenga asignadas. Si en su cupo cuenta con un elevado número de pacientes que superan los 65 años, su agenda estará más saturada. Es por esta razón que la mayoría de las autonomías pagan más a los profesionales por la atención que prestan a personas de más edad. Solo hay tres excepciones y, entre ellas, está la comunidad gallega, pese a ser de las más envejecidas de España.

Dentro del complemento de productividad fija, las comunidades pagan a sus médicos una cantidad mensual por cada tarjeta sanitaria que tienen en su cupo. Y la mayoría diferencia por grupo de edad, salvo Galicia, País Vasco y Cataluña, según recoge el estudio de la Universidad Pompeu Fabra sobre las retribuciones de los facultativos.

Comunidades

En el caso de Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja se definen dos grupos de edad: de 14 a 64 años y 65 años y más. Por su parte, Aragón, Cantabria y la Comunidad Valenciana desagregan el grupo de más de 65 años en dos tramos. Madrid reconoce en total cuatro grupos de edad y Navarra, cinco. Y para cada uno se establece un coeficiente, de manera que, a más edad, mayor retribución para el médico de familia.

En el caso de Galicia, según describe el estudio de la Universidad Pompeu Fabra, no se tiene en cuenta la edad, pero sí el grado de ruralidad del concello donde preste servicios y se establecen primas por trabajar en un centro especialmente aislado o por atender a niños ejerciendo de pediatra. Así, para evitar que los facultativos de familia se vean penalizados económicamente por trabajar en una zona rural con pocas tarjetas sanitarias, se establece un mínimo de 1.050 por las que se paga, aunque realmente el médico tenga menos asignadas. De esta forma se trata de garantizar la cobertura en estos ayuntamientos más despoblados.

En Madrid se paga además un plus trimestral a los médicos de centros de salud por los pacientes que frecuentan más las consultas y en Andalucía se prima a los facultativos que visiten otros centros distintos al suyo o trabajen fuera de su horario habitual, así como en «zonas necesitadas de transformación». Y Cataluña retribuye más también a quienes ocupan plazas de difícil cobertura.