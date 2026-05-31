Una empresa gallega estudia crear una aerolínea con sede en Lavacolla

El rumor sobre la creación de una aerolínea gallega con sede en el aeropuerto Rosalía de Castro de Lavacolla lleva semanas encima de la mesa tras la aparición en las redes sociales de la cuenta de una aerolínea llamada Fly2Galicia que, en una publicación el pasado jueves, prometía «conectar la comunidad con Europa a partir de la temporada Invierno 2026» desde el aeródromo compostelano. Las imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, y una página web con escasa información hicieron que muchas personas dudasen de la veracidad del proyecto. «¿Esto es una broma o va en serio?», preguntaba un usuario.

La información recabada por este diario permite asegurar que el proyecto, efectivamente, va en serio. Se encuentra, eso sí, en una fase muy incipiente y no cuenta todavía con el certificado de operador aéreo ni con la licencia de explotación para la prestación de servicios de transporte aéreo, ambos expedidos por la Agencia Estatal de Supervisión Aérea (Aesa), y obligatorios para poder poner en marcha el plan. No obstante, los promotores del proyecto ya habrían trasladado a diferentes administraciones su intención de constituir esta aerolínea.

La intención de los promotores es operar con aviones Boeing 737-800, a través de alguna fórmula de leasing. Esto es un contrato de arrendamiento de la aeronave a otra compañía, vacía en el formato dry lease o incluyendo la tripulación, el mantenimiento y el seguro en el modelo wet lease.

Todo apunta a que será la primera opción, puesto que Fly2Galicia ya ha abierto un proceso de selección para su equipo de cabina en la plataforma de empleo Infojobs.

¿Quién está detrás?

La solicitud de registro de la marca Fly2Galicia fue presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el pasado 19 de abril, apenas cuatro días después de la primera publicación en redes por la cuenta homónima y el expediente se encuentra todavía en proceso de tramitación.

La solicitante fue la empresa Aviation and Mobility Services Group S.L., una sociedad inscrita en el Registro Mercantil el pasado 29 de enero, con sede en el espacio de coworking Campus Stellae ubicado en el número 3 de la Praza da Quintana. No obstante, la empresa no fue registrada como una aerolínea, cuyo código en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es el 5110, sino como una agencia de viajes con el código 7911 en la ya mencionada categorización estadística.

La sociedad es unipersonal, de modo que cuenta con un único socio que es, a su vez, el administrador, Gueorgui Iavorov Popov. Un empresario con experiencia en negocios turísticos y de movilidad. De hecho, figura también como administrador único del operador turístico Alpha Tours, con sede en El Prat de Llobregat (Barcelona).

Dudas

Pese a la confirmación de que el proyecto va en serio, en torno a él existen todavía dudas y hay que tener cautela al respecto. El proceso para hacerse con el certificado y la licencia conlleva un trámite burocrático que se prolonga más allá del año de duración entre la entrega de la presolicitud y la expedición de la licencia de explotación.

Además, supone un desembolso económico muy importante. De hecho, la Aesa y la normativa europea obligan a demostrar capacidad financiera suficiente para cubrir obligaciones durante 24 meses y gastos operativos durante al menos 3 meses sin ingresos de explotación. Es decir, millones de euros. Además, por lo general, las compañías aéreas se constituyen como sociedades anónimas, aunque no lo exige la ley. Mientras, la empresa detrás de Fly2Galicia es una sociedad limitada.

Según ha podido saber este diario, los promotores del proyecto llevan ya semanas en busca de esa financiación. EL CORREO GALLEGO se ha puesto en contacto con el administrador único de la empresa con la intención de conocer en qué momento se encuentra ese proceso. Sin embargo, no ha obtenido respuesta.

Un anhelo que solo Prima Air cumplió durante seis meses

La idea de constituir una aerolínea gallega viene de atrás y han sido diversos los intentos por llevarla a cabo. Sin embargo, solo uno tuvo éxito, de forma relativa, eso sí. Prima Air, nombre comercial de Líneas Aéreas del Arco Atlántico, comenzó a operar desde Lavacolla el 4 de marzo de 1996 con la intención de mejorar la conectividad de la comunidad con toda la franja cantábrica.

La compañía era una sociedad anónima subsidiaria de Fly Air, empresa especializada en transporte sanitario urgente y en la que participaba capital gallego.

El proyecto empezó con una inversión de 1,2 millones de euros y la creación de 40 empleos. La compañía operaba vuelos desde la capital gallega hacia Asturias, Santander y Bilbao. Según su consejero delegado, Álvaro Blasco, el mercado potencial eran empresarios que no querían desviarse a Madrid para ir a otra comunidad del norte de España.

Pese a que las previsiones de la empresa hablaban de facturaciones millonarias, la compañía únicamente se mantuvo en el aire durante seis meses. En octubre de aquel mismo año presentó suspensión de pagos y canceló todos sus vuelos desde Lavacolla.

Durante aquellos mismos años se gestó otro proyecto de mayor ambición: Galicia Airways Intercontinental. Dirigida por el exdelegado de Iberia Antonio Besada, aspiraba a conectar Galicia con América y, más adelante, con Europa y los archipiélagos españoles. La Xunta financió su estudio de viabilidad, pero la falta de inversión privada acabó frustrando la iniciativa.

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Más tarde aparecerían otros proyectos, en los tres aeropuertos gallegos, pero que tampoco llegarían nunca a buen término.