Ocho perros guía y de asistencia entregados en Galicia y otros cuatro en formación para menores y adultos

La formación de un perro de asistencia no empieza cuando el animal aprende una orden, sino mucho antes: en la cría, la selección, la socialización y la vinculación progresiva con la persona a la que acompañará.

En Galicia, Ramalladas y Vínculo Assistant Dogs han entregado hasta ahora ocho perros de asistencia y guía: cuatro perros guía, dos para personas con trastorno del espectro autista —TEA— y dos de apoyo a personas con discapacidad psíquica, según la información facilitada por Vanesa Arias Méndez, instructora de perros de asistencia, maestra de Educación Primaria y especialista en TEA, que trabaja conjuntamente con Juan Freire, director de Ramalladas.

Desarrollan procesos de hasta dos años para formar y vincular legalmente perros guía y de asistencia a personas con discapacidad, TEA, trastornos de ansiedad, Tourette o discapacidad psíquica. La falta de ayudas públicas, salvo para el ámbito de la discapacidad visual canalizado a través de la ONCE, sigue siendo una de las principales barreras para las familias.

A esos ocho perros ya entregados se suman actualmente cuatro nuevos procesos de instrucción y vinculación legal. Uno de ellos es el de un labrador en formación para un menor con discapacidad psíquica y TEA. Otro, también labrador, se está preparando para acompañar a un menor con síndrome de Gilles de la Tourette, TDAH y trastorno de ansiedad. Además, hay un caniche toy en proceso de formación para un menor con síndrome de Gilles de la Tourette, TOC, TDAH y trastorno de conducta asociado, y otro caniche toy en proceso de formalización y vinculación legal con una usuaria adulta con trastorno límite de la personalidad —TLP— y trastorno de ansiedad.

La noticia pone el foco en una realidad todavía poco visible: los perros de asistencia no solo acompañan a personas con discapacidad visual. También pueden ser un apoyo clave para niños y adultos con TEA, discapacidad psíquica, trastornos neurológicos, enfermedades crónicas, problemas de salud mental o dificultades graves de autonomía y participación social.

En Galicia, el marco legal que regula este derecho es la Ley 10/2003, de 26 de diciembre, que reconoce el acceso de las personas con discapacidad acompañadas por perros de asistencia a espacios públicos, transportes, establecimientos, centros sanitarios, educativos y de ocio. Para que ese derecho sea efectivo, el perro debe estar acreditado oficialmente por los servicios sociales de la Xunta y portar la identificación correspondiente.

Un perro guía, en proceso de formación con la adiestradora Vanesa Arias. / Fdv

Los procesos de instrucción son largos: duran entre 18 y 24 meses, aunque la mayoría se aproxima a los dos años. Durante ese tiempo se trabaja en paralelo con el animal y con la persona usuaria. En el perro se evalúan y desarrollan competencias como la maduración cognitiva, la adaptación a distintos entornos, la conducta social y la capacidad de responder a necesidades concretas. En la persona, el proceso busca consolidar hábitos que garanticen el bienestar del animal y que permitan mejorar su autonomía, seguridad, estabilidad emocional y participación social.

Ramalladas y Vínculo Assistant Dogs trabajan con líneas propias de cría de labradores y caniches toy, seleccionados tras pruebas de impronta y socialización. La elección del perro depende del perfil del usuario, de su entorno familiar, escolar o laboral, y de las funciones que el animal deberá desempeñar. No se trata únicamente de adiestrar, sino de construir un binomio estable entre persona y perro.

Además de los perros criados y seleccionados desde etapas tempranas, las entidades trabajan con otra modalidad: personas que acuden con su propio perro, con el que ya tienen un vínculo previo y al que perciben como un apoyo necesario. En estos casos se comprueba si el animal cumple los requisitos legales, se evalúa su conducta social y, si procede, se emite un informe técnico de aptitud para adaptar al perro de compañía como perro de asistencia.

Uno de los principales obstáculos sigue siendo económico. Según la información facilitada por las entidades, no existen ayudas públicas generales —ni locales, ni autonómicas, ni estatales— para acceder a un perro de asistencia. El apoyo estatal se canaliza hacia la Fundación ONCE, lo que facilita el acceso a perros guía para personas con discapacidad visual, pero deja fuera a muchas otras realidades: menores con TEA, personas con discapacidad psíquica, trastornos de ansiedad, Tourette, TDAH, TOC o problemas graves de salud mental.

Desde el punto de vista social, esa falta de apoyo público abre una brecha evidente. El derecho de acceso está reconocido por ley, pero el acceso real al recurso depende en buena medida de la capacidad económica de las familias o de las fórmulas de financiación que puedan ofrecer las entidades especializadas.

El enfoque de Ramalladas y Vínculo Assistant Dogs se basa en la atención centrada en la persona y en el vínculo. Vanesa Arias y Juan Freire defienden que estos perros no trabajan desde una obediencia mecánica, sino desde una relación estable con su usuario. Por eso, el seguimiento posterior y la protección del bienestar animal forman parte del proceso.