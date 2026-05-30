Hijos que insultan o levantan la mano a sus padres: la violencia filio-parental afecta a 8 de cada 10 hogares gallegos

Agresiones verbales, psicológicas o incluso físicas. La violencia puede adoptar múltiples formas y la que ejercen los hijos hacia sus progenitores u otros cuidadores sigue el mismo patrón. Aunque el informe de Unicef sobre «Infancia, adolescencia e benestar dixital» tiene como meta radiografiar la relación de los adolescentes con las nuevas tecnologías, la macroencuesta que lo sustenta analiza a fondo cómo es la vida de los estudiantes gallegos de 10 a 20 años y qué ocurre en sus hogares.

Una de las conclusiones del estudio, elaborado por la Universidade de Santiago y dirigido por Antonio Rial Boubeta, es que en más de ocho de cada diez hogares de Galicia (un 82,9%), se ha detectado al menos una manifestación de violencia filio-parental en el último año. La situación se agrava en un 16,4% de los hogares, donde esas conductas «se producen de forma relativamente frecuente», lo que implicaría comportamientos violentos como mínimo cinco veces al año.

«Hay más violencia de hijos hacia madres o padres de lo que pensamos», advierte Rial Boubeta, para quien el fenómeno se relaciona «también» con las pantallas, que se erigen en el «principal motivo de conflicto» en el hogar y que operan asimismo como «arsenal de contenidos violentos». Por un lado, explica, «la adicción a las pantallas genera conflicto». Por otro lado, añade, «aporta modelos nada respetuosos».

La agresividad tiene género

El examen de casi 3.400 encuestas realizadas en Galicia a chicos y chicas de 10 a 20 años, desde Primaria a Bachillerato y ciclos de grado medio, ofrece resultados «similares» a los registrados en general en España, aunque la comunidad estaría un poco por encima de la media autonómica, que sitúa en un 82,6% las familias en las que estos episodios se producen al menos una vez y en un 15,2% aquellas en las que son recurrentes.

Lo que sí destacan los autores del informe es que las chicas ejercen «mayor violencia verbal y psicológica y los chicos, más violencia física».

Así, ellas discuten más de forma airada con sus padres y les gritan y les chantajean más a menudo. En cuanto a insultos, las cifras son casi las mismas, mientras que son ellos los que más admiten empujar o pegar a sus progenitores (el 5,2% frente al 3,3%).