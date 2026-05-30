A Coruña y Pontevedra, las provincias españolas con mayor parte de su superficie habitada

Galicia ocupa el 6% del territorio español y concentra poco más del 5% de su población, con unos 2,7 millones de habitantes. Pese a ello, es junto al País Vasco y las Islas Baleares una de las tres únicas comunidades con más de la mitad de su superficie habitada. En ese contexto destacan A Coruña y Pontevedra, que ocupan el podio nacional: tienen al menos un vecino en siete de cada diez kilómetros cuadrados

Así lo refleja un informe publicado recientemente por BBVA, La población española en alta resolución, que analiza la distribución demográfica con datos del censo de 2021. Estos revelan que en el 72,5% del territorio de la provincia de A Coruña reside al menos una persona, porcentaje que en Pontevedra se sitúa en el 70%.

Son las dos cifras más elevadas del país, donde, de media, apenas el 22,6% del territorio tiene algún habitante. El propio informe destaca el contraste con las provincias con menor proporción de territorio habitado: Cuenca, con un 5,4%, y Teruel, con un 5,5%.

Pero tener la mayor proporción de su superficie habitada no implica que sean las provincias más pobladas del país. Ese título lo ostentan las provincias de Madrid (838 habitantes por kilómetro cuadrado), Barcelona (735) y Vizcaya (521), junto a Melilla y Ceuta, que debido a sus particularidades tienen una densidad mucho mayor (6.352 y 4.197 h/km2, respectivamente). En el lado opuesto están Soria y Teruel, con 9 h/km2.

Mientras, Pontevedra, con 210 h/km2, ocupa el puesto número 11 de entre las 50 provincias; y A Coruña, con 140 h/km2, el 14. Por su parte, en Ourense el 44,5% del territorio esta ocupado y la densidad de población se sitúa en 42 h/km2, cifras que en Lugo se sitúan en un 63% y 33 h/km2.

Las cifras reflejan una singularidad histórica de Galicia que no encaja en el concepto tradicional de la España vaciada: si bien no es una comunidad con mucha población, esta está muy repartida. De hecho, casi la mitad de las aldeas españolas están en la comunidad gallega, una consecuencia directa del minifundio y el sistema de parroquias.

Tanto es así que, a pesar de que el 62,5% del territorio está habitado, la densidad media de Galicia es de apenas 91 habitantes por kilómetro cuadrado. Un dato que contrasta con el de las otras dos comunidades que la acompañan en ese podio: las Islas Baleares, con un 64,9% de superficie habitada y 236 h/km², y el País Vasco, con el 50,1% y 306 h/km². En España, la media de densidad está en los 94 h/km2.

Esto explica uno de los datos más llamativos del informe: la mitad de la población española que vive en áreas mayoritariamente deshabitadas —zonas de muy baja densidad, por debajo de 50 habitantes por kilómetro cuadrado— reside en Galicia. Son el 5,5% de los gallegos, frente al 0,6% de media nacional.

Casi el 40% vive en ciudades

En cuanto al conjunto de la población gallega, el 39,6% vive en ciudades, por debajo de la media española del 55,6%; el 33,6% en pueblos o municipios de densidad intermedia (en línea con la media estatal, del 31,3%); y el 26,8% en algún tipo de área rural (frente al 13% del conjunto del país).

A nivel provincial, las diferencias son notables. En A Coruña y Pontevedra, las más urbanas, el 42,7% y el 39,9% de la población vive en ciudades, respectivamente. En Ourense ese porcentaje cae al 37,9% y en Lugo al 29,9%, la cifra más baja de las cuatro. Es precisamente en Lugo donde la dispersión alcanza su expresión más extrema: el 32,3% de su población vive en áreas rurales mayoritariamente deshabitadas, la cifra más alta de toda España. En Ourense, son el 5,9%; en A Coruña, el 1,8%; y en Pontevedra, el 0,6%.

La fotografía que deja el informe es, por tanto, la de una Galicia con un reto demográfico singular. No es la España vacía de grandes extensiones sin población, pero tampoco una comunidad densamente poblada. Es un territorio con vecinos repartidos por buena parte del mapa, con una red histórica de aldeas, parroquias y núcleos pequeños que mantiene habitados muchos kilómetros cuadrados, aunque con poca gente en cada uno. Esa dispersión, que forma parte de la identidad territorial gallega, es también uno de sus grandes desafíos para prestar servicios, organizar infraestructuras y sostener el rural.