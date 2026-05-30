Un botón que salva vidas: los mayores con teleasistencia serán atendidos en solo 15 segundos

Una caída, un dolor en el pecho, miedo porque creen que algún intruso ha entrado en sus casas, un pequeño incendio... A los mayores que tengan el servicio de teleasistencia avanzada en sus hogares les bastará con pulsar el botón que llevan en su pulsera o colgado al cuello para que al otro lado del teléfono alguien les responda en menos de 15 segundos.

El pliego de la Xunta para contratar el nuevo servicio de teleasistencia avanzada fija estándares muy detallados a la empresa que asuma esta tarea. Al menos una vez al mes, un teleoperador deberá contactar con los mayores para interesarse por su estado. El Gobierno gallego explica que se debe transmitir «una sensación de acompañamiento y apoyo».

Pero si precisan ayuda y son ellos los que pulsan el botón de alarma, la atención debe ser casi al instante. La Consellería de Política Social establece que el personal del Centro de Atención, que está obligado a crear la concesionaria, debe dirigirse a la persona usuaria por su nombre, con «respeto y amabilidad». «En todo momento debe mantenerse una actitud de escucha activa y recoger por escrito la información lo más rápida y detalladamente posible, incluyendo la gravedad de la incidencia».

Alarma

Si salta cualquier alarma, bien porque se ha pulsado el botón o porque se detecta algún riesgo en la vivienda, los teleoperadores deben contactar con el usuario en menos de 15 segundos. Si no se logra contactar con él, o su red familiar avisa de que no son capaces de comunicarse con el afectado, entonces se moviliza un equipo que se desplaza hasta el domicilio del mayor. También se pueden desplegar estos recursos si se considera necesario tras hablar con el anciano.

En el caso de que se produzca una caída, el contrato aclara que la empresa deberá avisar en primer lugar a los familiares y aclara que «en caso de dudas», por la posibilidad de una lesión, el personal del servicio de teleasistencia se limitará a acompañar a los mayores, pero derivará el caso a los servicios de emergencias.

Además, los beneficiarios de la teleasistencia avanzada recibirán comunicaciones para recordarles campañas de vacunación, avisos por olas de calor o de frío, así como otro tipo de anuncios que considere oportunos la Dirección Xeral de Maiores.

La empresa adjudicataria del servicio deberá prestar atención las 24 horas y encargarse del mantenimiento de los terminales de teleasistencia. Se deberán reparar o sustituir los equipos averiados en menos de 48 horas. Además, cuando se produzca una baja de un usuario, la empresa deberá proceder a retirar los dispositivos de ese domicilio y tendrá siete días de margen para instalarlos en la casa del nuevo beneficiario.