La Xunta amplía su programa de avales para la primera vivienda con la incorporación de Cajamar

La Xunta ha sumado a Cajamar Caja Rural al programa autonómico de avales bancarios para facilitar la adquisición de la primera vivienda, una línea dirigida especialmente a menores de 36 años y que permite cubrir hasta el 20% del coste del inmueble no contemplado en las hipotecas. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, firmó este viernes en San Caetano el convenio con el director territorial Norte de Cajamar Caja Rural, José Antonio Benavides López, en un acto en el que también participó el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto.

Con este nuevo acuerdo, Cajamar se incorpora al listado de entidades financieras colaboradoras en este programa, del que ya forman parte Abanca, Caixa Rural Galega, Unicaja y Banco Sabadell. El objetivo de la medida es facilitar el acceso a la compra de vivienda a personas que, aunque cuentan con capacidad para asumir una hipoteca, tienen dificultades para reunir el ahorro previo que habitualmente exige la financiación bancaria.

Según explicó la conselleira, la Xunta destina 5 millones de euros de fondos propios a avalar los préstamos hipotecarios solicitados por jóvenes menores de 36 años para la compra de su primer hogar. En el caso de vivienda protegida, no existe límite de edad para acceder a estos avales.

El mecanismo permite complementar la financiación concedida por las entidades bancarias. De este modo, mientras el banco puede cubrir hasta el 80% del coste de adquisición de la vivienda, la Administración autonómica avala el 20% restante, con el fin de facilitar el acceso a la propiedad.

Martínez Allegue destacó la importancia de la colaboración institucional y financiera para mantener uno de los programas “más demandados” por la juventud gallega. El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de octubre.

Desde la primera convocatoria, puesta en marcha en 2023, la Xunta ha concedido 219 avales para la adquisición de vivienda, con un importe avalado por la Administración autonómica superior a los 4 millones de euros.