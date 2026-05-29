El PSOE gallego califica de «preocupante» la situación del partido y apela a la comparecencia de Sánchez

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE gallego, Julio Torrado, definió este viernes como «preocupante» la situación que afecta a su formación política. Por ello, pide al presidente del Gobierno y líder del partido a nivel estatal, Pedro Sánchez, que comparezca ante el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, una comparecencia que previsiblemente será en la última semana de junio.

El Ejecutivo ha cursado esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez. Al respecto, Torrado consideró que el presidente del Gobierno es «bastante claro» al pronunciarse sobre la situación y puso en valor que ya ha avanzado su intención de comparecer ante los representantes de la ciudadanía en el Congreso.

Además, destacó la «plena confianza y colaboración en la justicia» por parte del PSOE dado que «nosotros no destruimos nada, no aporreamos nada, no destruimos ordenadores, ni usamos policía patriótica». Torrado incidió en que los socialistas actúan de este modo pese al proceder que se está evidenciando en las investigaciones relacionadas con el PSOE, en las que hay «informaciones filtradas» y se desconoce «si alguien va a juzgar al fiscal o abogado por filtrar informaciones», ha dicho en referencia a la condena al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

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Con todo, el portavoz de la Ejecutiva socialista en Galicia señaló que en la formación consideran que la actual es «una situación preocupante, no solo por una cuestión puntual sino por la maraña en la que estamos involucrados».