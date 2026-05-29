Detenido el exdirigente del PSOE coruñés Emilio Vázquez Blanco en una trama de contratos públicos en Portugal
La consultora del exdiputado autonómico y exviceportavoz socialista en el Parlamento habría participado en concursos presuntamente coordinados para favorecer a una empresa vinculada al entorno socialista
R. P.
El exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña Emilio Vázquez Blanco se ha convertido en el cuarto detenido dentro de la operación Imergente, una macroinvestigación de la Policía Judicial portuguesa sobre presunta prevaricación y manipulación de contratos públicos. Vázquez Blanco, que fue diputado y viceportavoz socialista en el Parlamento gallego, reside desde hace años en Portugal, donde dirige la consultora de comunicación política Cecubometrics y mantiene vínculos con el Partido Socialista portugués.
Según el medio luso Observador, su empresa habría sido contratada por el PS en 2019 durante la campaña de las elecciones europeas, con cuatro contratos mensuales de 24.600 euros sin detallar horas, personal ni tarifas, lo que llevó al organismo fiscalizador a señalar irregularidades.
La Policía Judicial sospecha que Vázquez Blanco actuó como cómplice de Duarte Moral, asesor del secretario general socialista portugués, en la manipulación de concursos públicos. Su empresa participó en un procedimiento en la junta municipal lisboeta de Misericórdia junto a otras dos firmas vinculadas a Moral y a su entorno, en un proceso que finalmente ganó la empresa del propio asesor. Los investigadores creen que pudo existir connivencia entre las tres compañías para favorecer ese resultado. Además, Cecubometrics firmó en 2025 un contrato de 19.590 euros con el Ayuntamiento de Póvoa de Lanhoso para un estudio de presencia digital turística.
Vázquez Blanco entró en el Parlamento de Galicia como diputado autonómico del PSdeG en 2015 y fue durante esa etapa secretario de Organización del PSOE de A Coruña. En 2016 abandonó la política autonómica para trasladarse a Lisboa por motivos personales y comenzar una nueva etapa profesional en el ámbito de la consultoría. Su perfil, muy conocido en el socialismo coruñés, vuelve ahora a la actualidad por su presunta implicación en una trama que ha llevado también a la detención de asesores y exdirigentes del PS portugués.
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