Facenda crea una oficina específica para atender las quejas y las consultas de los contribuyentes

La Consellería de Facenda ha reorganizado su estructura de segundo nivel con la modificación de dos subdirecciones generales. La principal novedad es la creación de la Oficina de Dereitos do Contribuínte, un nuevo órgano llamado a centralizar la atención a las quejas, sugerencias y consultas de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Tributaria de Galicia. La medida figura en el decreto publicado este martes en el Diario Oficial de Galicia, aprobado por el Consello de la Xunta el pasado 18 de mayo, aunque no apareció recogida en la referencia pública difundida tras aquella reunión del Gobierno gallego.

El nuevo departamento nace, según el texto oficial, con la misión de «velar por la efectividad de los derechos y garantías» de los contribuyentes ante los tributos competencia de la comunidad autónoma. Su puesta en marcha permitirá canalizar las quejas y sugerencias en materia fiscal y reforzar la asistencia al ciudadano, con el objetivo declarado de favorecer una relación de mayor confianza, reducir controversias jurídicas hasta «impulsar una relación de confianza legítima que favorezca el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales».

La oficina se integra en la nueva Subdirección Xeral de Política Tributaria e Dereitos do Contribuínte, que sustituye a la hasta ahora Subdirección Xeral de Estudos. Este nuevo órgano asumirá funciones de mayor peso en el diseño de la política de ingresos públicos, la elaboración de normativa tributaria, la contestación a consultas escritas, el seguimiento del impacto económico y recaudatorio de la política fiscal y la actualización de la normativa tributaria en la web de la consellería.

La reordenación no se limita al ámbito de la atención al contribuyente. Facenda también modifica la antigua Subdirección Xeral de Análise e Coordinación, que pasa a denominarse Subdirección Xeral de Análise Económica e Orzamentaria. Esta unidad se encargará de elaborar informes socioeconómicos, estudios de coyuntura, análisis de planificación económica y evaluaciones sobre la eficacia de las políticas de gasto de la comunidad a medio y largo plazo.

El decreto crea además una Oficina de Apoio á Xunta Superior de Facenda, heredera del anterior servicio de gestión de reclamaciones económico-administrativas. Su función será tramitar reclamaciones y recursos, asistir en la preparación de propuestas de resolución y gestionar expedientes ante órganos judiciales.

La reorganización alcanza también a la Subdirección Xeral de Apoio Técnico-Xurídico, que pierde esas competencias de reclamaciones tributarias, y a la Dirección Xeral de Simplificación Administrativa e do Patrimonio, que incorpora la realización efectiva de la evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral de la Xunta. El decreto con las modificaciones en el departamento que dirige Miguel Corgos ya ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.