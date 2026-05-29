La doctora en Física e investigadora del CiMUS Yolanda Prezado, distinguida con el premio María Josefa Wonenburger

El pleno de la Unidade da Muller e da Ciencia de la Xunta de Galicia ha decidido otorgar el premio María Josefa Wonenburger Planells 2026 a la doctora en Física por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Yolanda Prezado. Este galardón, que le fue comunicado la mañana de este jueves por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, pretende reconocer su labor de investigación en el ámbito de la radioterapia y la decisión fue alcanzada por consenso y unanimidad, informa la Xunta en una nota.

Yolanda Prezado (Verín, 1977) es licenciada en Física por la USC e investigadora del Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) de esta misma universidad. Previamente, formó parte del Institut Curie, en París, como líder del grupo de radiobiología traslacional. Durante los años 2019 y 2020 presidió el Comité Científico de la Federación Europea de Físicos Médicos y el Congreso Europeo de Física Médica. Desde su regreso a Galicia, está ya configurando un polo de referencia en radioterapia avanzada en el CiMUS, «con una proyección clínica y tecnológica de largo recorrido», se indica en el comunicado.

La Unidade da Muller e da Ciencia ha destacado el papel de Yolanda Prezado en las investigaciones sobre radioterapia y, específicamente sus trabajos sobre protonterapia, «un campo en el que está considerada una referente europea», se indica. En general, su labor se centra en impulsar tratamientos radiobiológicos frente al cáncer, con terapias menos invasivas, y en el año 2021 recibió el premio de la Academia Francesa de las Ciencias.

En 2024, después de más de una década en Francia, Yolanda Prezado retornó a Galicia para incorporarse al CiMUS como investigadora distinguida del programa Oportunius de la Axencia Galega de Innovación. El objetivo de su vuelta a Galicia es impulsar la investigación en protonterapia, «una tecnología de la que Galicia será referente a nivel estatal» con la apertura en 2026 del primer centro de la red pública.

El pleno de la Unidade Muller e Ciencia ha señalado que este año «fue uno de los más complicados» a la hora de escoger una propuesta, al haber candidaturas «muy diversas, con mucho talento» y que han supuesto «una difícil elección».

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El premio María Josefa Wonenburger Planells se otorga anualmente desde 2007 y lleva el nombre de la investigadora matemática gallega, pionera y referente internacional en el ámbito de las ciencias y que, además, fue una investigadora adelantada a sus tiempos.