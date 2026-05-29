El BNG exige al Gobierno central revertir el aumento del gasto militar para destinarlo a políticas sociales

El único diputado del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, pretende situar el aumento del gasto militar en el centro del debate. Así lo trasladó este viernes en un comunicado en el que explica que reclamará al Gobierno central que revierta ese incremento, para destinar esos recursos públicos a políticas sociales y al refuerzo de los servicios públicos.

Por ello, el Bloque ha registrado una iniciativa para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a revertir todas las decisiones adoptadas en los últimos dos años que implicaron el aumento de gasto militar, y a que renuncie a nuevas ampliaciones presupuestarias en materia de defensa. Rego llama, así, a reflexionar sobre la disyuntiva «entre continuar alimentando la carrera armamentística o apostar por proteger los derechos sociales y el desarrollo económico». Y es que los recursos públicos, añadió, «deben servir para mejorar la vida de la gente y no para financiar la escalada bélica».

Para los nacionalistas, «el incremento continuado del gasto militar hipoteca el futuro» y acabará derivando «inevitablemente» en recortes sociales y limitación de la inversión pública en ámbitos como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o las políticas de empleo.

Financiación en la Unión Europea

También dentro de la iniciativa presentada, el BNG traslada el rechazo a los recortes previstos por la Unión Europea en el marco financiero plurianual 2028-2034 para financiar el programa ReArm Europe, y alerta de las consecuencias de una reducción del 20% en la Política Agraria Común (PAC) y de más del 60% en los fondos destinados a la pesca, dos sectores «estratégicos» para Galicia.

Según denunció Néstor Rego, la UE «pretende desviar recursos destinados al desarrollo económico y al apoyo de los sectores productivos hacia el gasto militar y a la compra de armamento».

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En este contexto, el diputado nacionalista reclamará en el Congreso un cambio de la política exterior y de defensa del Estado español. Su iniciativa expresa también el rechazo «a las guerras y agresiones imperialistas» y la apuesta por el «diálogo y la negociación» en la resolución de conflictos internacionales.