Sanidade desoye a los colegios médicos y defiende el nuevo protocolo para bajas laborales: «Agiliza el proceso de tramitación para que no se prolonguen innecesariamente»
Gómez Caamaño vincula los cambios a la agilización de expedientes y a la reducción de retrasos en el seguimiento de incapacidades temporales
Niega que esta medida le dé «más poder» a las mutuas y que modifique el rol de Atención Primaria para dar de alta
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este jueves el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal. En declaraciones a los medios de comunicación, negó que esta nueva medida implique otorgar «más poder» a las mutuas, en un contexto de debate sobre el alcance de los cambios introducidos en la tramitación de las bajas laborales.
Tras visitar la nueva sala de neurorrehabilitación del hospital Gil Casares, en Santiago, el responsable autonómico enmarcó el nuevo procedimiento en una reorganización del circuito administrativo y asistencial vinculado a las incapacidades temporales, un proceso «que incluye también a las mutuas». «El objetivo es agilizar, al máximo, el proceso de tramitación para evitar que no se prolonguen innecesariamente las incapacidades temporales de las personas», afirmó.
En ese sentido, uno de los aspectos sobre los que se pronunció fue la realización de pruebas médicas por parte de las mutuas. Gómez Caamaño explicó que una de las novedades afecta al consentimiento informado, que hasta ahora, según indicó, debía solicitarse para cada intervención o prueba concreta. «Ahora se resume todo con uno que les cubre para cualquier tipo de intervención que hagan», comentó.
Por otro lado, el conselleiro también rechazó que el protocolo modifique el papel del médico de Atención Primaria en las altas laborales. A su juicio, el mecanismo está previsto para situaciones en las que se produzcan retrasos prolongados en la atención. «Realmente, esto está pensado en caso de que se retrase la consulta con el médico de primaria. En este caso las mutuas, puedan hacer una inspección en caso de que se retrase excesivamente esa consulta al médico de primaria», apuntó.
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