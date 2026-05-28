Las redes sociales enredan a los niños gallegos: con 10 y 11 años ya están suscritos en al menos tres plataformas

Más del 90% de los ciudadanos está preocupado por los riesgos que experimentan niños y adolescentes en las redes y razón no les falta. Entre la información relacionada con Galicia que acaban de salir a la luz, figuran datos como que cuatro de cada diez escolares de 5º y 6º de Primaria están registrados en al menos tres redes sociales o que casi seis de cada cien menores de 16 años recibieron proposiciones sexuales por parte de personas adultas a través de internet. «Hablamos de miles de adolescentes», advierte.

La información procede de la investigación de mayor alcance a nivel mundial sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia, promovida por Unicef y realizada por la Universidade de Santiago en colaboración con Red.es y el Consejo General de Colegios Profesionales de Informática de España entre casi cien mil estudiantes españoles de 10 a 20 años. Sus resultados en Galicia, donde los investigadores pasaron revista a casi 3.400 adolescentes desde Primaria a ciclos de FP de grado medio y Bachillerato, se expusieron este jueves en la facultad de Psicoloxía de Santiago, en la que es profesor Antonio Rial Boubeta, director científico del trabajo, quien resaltó que los datos gallegos son similares a los estatales, incluso por debajo en algunos indicadores.

Datos personales en internet

En teoría, la edad mínima para consentir el tratamiento de datos personales en internet está aún en 14 años, pero el informe evidencia que a esas edades cerca del 60% de los escolares ya está registrado en al menos tres redes sociales. De hecho, ya en Primaria, en 5º y 6º, el 76,8% del alumnado participa en alguna red social, y el 38,3% en tres o más. «Hay motivos para preocuparse y ocuparse porque hay una presencia globalizada, masiva, a edades tempranas, y no se trata de una presencia circunstancial, sino que son usuarios activos de tres o más redes sociales en torno a la mitad», enfatiza. Se trata, incide, de una conducta «institucionalizada» y «normalizada». El dato, advierte, tiene una «correlación muy importante» con la llegada del primer móvil, que en Galicia toca a los 11,06 años de media. A juicio de los expertos, esto se debe a que todavía no ha calado lo suficiente las implicaciones que puede tener la llegada temprana del primer móvil y de todo lo que conlleva.

Por ejemplo, contacto con desconocidos: un 14,1% de los entrevistados quedaron en persona con alguien que conocían solo por internet, y casi un 8% recibieron proposiciones sexuales de adultos por esa vía, un porcentaje que roza el 6% de los menores de 16 años.

Tanto él como Irene Marín, coordinadora de Unicef Comité Galicia, coinciden en que las cifras del sondeo evidencian «un problema de salud pública», si bien admiten que una inmensa mayoría de chavales, alrededor del 90%, hacen un uso «saludable» de la tecnología. Así lo recalca Rial Boubeta, quien defiende que en Galicia «se están haciendo las cosas bien». «La Administración es consciente del problema y, mientras en otras partes se mira para otro lado, aquí se están tomando medidas, que tratan de ser planes de prevención integral con un componente legislativo, familiar y educativo». En casa insta a tener una «higiene digital» y a predicar con el ejemplo. Además, urge cambiar la tecnología y que esta sea «más responsable y respetuosa» con los menores. Marín lo comparte y explica cómo Unicef está recabando firmas para ello bajo el lema «Algoritmo seguro ya».