Mujer iberoamericana y de mediana edad: el perfil del residente en Galicia que logra la nacionalidad española

Hasta 8.344 personas extranjeras residentes en Galicia lograron adquirir la nacionalidad española durante el pasado año, según los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, las nacionalizaciones en la comunidad se han duplicado en apenas tres años —en 2022 apenas se superaron las 3.000— alcanzando la cifra más elevada de toda la serie histórica, iniciada en 2013.

La residencia continúa siendo la principal vía para lograr la nacionalidad en la comunidad. De hecho, tres de cada cuatro personas que lograron culminar con éxito el proceso lo hicieron tras acreditar que llevaban residiendo en España de forma legal y continuada durante un periodo de tiempo determinado, por regla general se habla de diez años, pero existen una serie de supuestos que pueden rebajar este proceso. Por ejemplo, una persona que cuente con la condición de refugiado debe llevar cinco años viviendo en España para optar a la naturalización; mientras que para extranjeros llegados de una serie de países, como los iberoamericanos, este periodo se reduce a dos años.

Así, 6.531 de los residentes en la comunidad que adquirieron la nacionalidad en 2025, lo hicieron a través de este precepto. Mientras que 1.813 personas se hicieron con ella por opción, esto son, en su mayoría, menores de 20 años que están o han estado sujetos a la patria potestad de un español, o cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.

Mujer iberoamericana y de mediana edad

Mayoritariamente, las nacionalizaciones han llevado nombre femenino. Casi el 60% de los procesos que han llegado a término en la comunidad fueron iniciados por mujeres.

Por país de nacimiento, destacan fundamentalmente Venezuela, con 2.059 naturalizaciones; Cuba, con 1.099 y Colombia con 1.053. Los residentes en la comunidad procedentes de estos tres países coparon más de la mitad de las naturalizaciones registradas durante el pasado año.

En cuanto a la edad, se trata en su mayoría de personas de mediana edad. El grupo más numeroso se mueve entre los 35 y los 39 años de edad, mientras que más de la mitad de los nacionalizados en Galicia contaba con entre 25 y 49 años.

De este modo, los datos del INE permiten establecer cuál es el perfil del residente nacionalizado en la comunidad: una mujer iberoamericana y de mediana edad.

Un proceso complicado

Tal y como relató este diario hace dos años, el proceso para adquirir la nacionalidad se convierte en una odisea para muchas de las personas que inician los trámites. Lo primero es demandar una cita en el Registro Civil. «Este primero paso es lo más engorroso», reconocía entonces Javier Larrea, un cubano descendiente de gallegos que había llegado a Galicia en 2023.

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A las trabas burocráticas y la dilación del proceso que, en algunos casos, puede extenderse durante años desde la solicitud hasta recibir una respuesta de la Administración, se suma el coste económico que conlleva la operación. Y es que a las tasas que se deben pagar al Ministerio de Justicia, cuyo importe supera los 100 euros, se suma la necesidad de solicitar los documentos necesarios al país de origen y pagar el franqueo hacia Galicia.