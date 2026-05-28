El precio de la vivienda en Galicia se dispara y las ventas se hunden: apenas 80 cada día

En Galicia se paga más por una vivienda y se compra menos. El mercado inmobiliario en la comunidad se enfría mientras los precios siguen una escalada irrefrenable. La compraventa de pisos y casas en Galicia cayó el pasado mes de marzo un 7,2% respecto a hace un año, según advierte el Colegio Notarial de Galicia. Es la tercera caída consecutiva. Y no parece un bache, sino que se confirma como tendencia.

El frenazo llega acompañado de un encarecimiento que no da tregua. El informe confirma que el precio del m² sube un 6,4% interanual, hasta situarse en 1.223 euros de media. El resultado es un mercado tensionado: 2.429 compraventas en marzo, una media de 80 cada día, lejos del ritmo de hace un año. Los pisos, que concentran la mayor parte de la actividad, se hunden un 11,9%. Solo las viviendas unifamiliares resisten, con un repunte del 5,8%, insuficiente para compensar el retroceso general.

La financiación tampoco ayuda. Galicia concedió 1.279 préstamos hipotecarios, un 3,2% menos que en 2025. La media española, en cambio, sube ligeramente, un 0,3%. La mitad de las compras —un 52,7%— se financia con hipoteca, por debajo del conjunto del país. Y aunque se firman menos préstamos, los que se conceden son más altos: la cuantía media sube un 14,6%, hasta 138.038 euros.

Esta tendencia en el mercado inmobiliario gallego responde a un problema: la oferta de vivienda nueva en Galicia es insuficiente. Según la Estadística de Edificación y Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en 2024 se visaron 3.742 viviendas nuevas en la comunidad. La cifra se mantiene estable desde hace años y está muy lejos de los niveles previos a la crisis financiera. La serie histórica del MIVAU muestra que en 2007 y 2008 Galicia visaba entre 9.000 y 11.000 viviendas nuevas al año, de modo que la construcción actual se sitúa entre un 60% y un 65% por debajo de aquellos niveles. Esta contracción prolongada limita la capacidad del mercado para absorber demanda y hace que los precios se mantengan tensos incluso en fases de menor actividad.

Comunidades

El comportamiento por comunidades autónomas confirma un mapa desigual. Mientras Castilla-La Mancha (+8,2%), Extremadura (+4,8%) o Aragón (+4%) crecen, Navarra se desploma un 33,4%. En precios, Asturias (+22,2%) y la Comunidad Valenciana (+17,9%) lideran las subidas. Galicia se sitúa en un punto intermedio: precios al alza, operaciones a la baja, un patrón típico de mercados donde la oferta es limitada y la demanda pierde capacidad financiera.

Noticias relacionadas

El balance del pasado mes de marzo en Galicia deja un mercado de la vivienda que se encarece más rápido de lo que la demanda puede asumir. Cuando el precio corre y el bolsillo no acompaña, el mercado pisa el freno.