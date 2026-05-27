La Xunta amenaza con abandonar el programa de auxiliares de conversación si el Gobierno central no asume su gestión

La Consellería de Educación ha elevado el tono en el conflicto sobre el programa de auxiliares de conversación y ha advertido de que podría dejar de incorporarlos el próximo curso si el Gobierno central no asume directamente su gestión. El Ejecutivo gallego anunció este miércoles que ofrece al Ministerio de Educación los 4,8 millones de euros que destina cada año a esta iniciativa para que sea el Estado quien contrate a estas personas, una decisión presentada por la administración autonómica como la «única salida» para evitar sanciones semejantes a las impuestas en otras autonomías.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, defendió esta decisión alegando que «nosotros queremos seguir en el programa, pero no a costa de multas millonarias que tendríamos que pagar con el dinero público de todos los gallegos». Según explicó Rodríguez, la propuesta remitida a la ministra Milagros Tolón pretende «blindar» el funcionamiento de la iniciativa durante el curso 2026-2027.

La Xunta sostiene que existe un problema de inseguridad jurídica derivado del choque entre los ministerios de Educación y Trabajo sobre la situación de los auxiliares de conversación, que actualmente no están considerados trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. El conselleiro aseguró que el Ministerio de Educación ha vuelto a publicar la convocatoria «sin incorporar garantías jurídicas» suficientes y denunció que la nueva regulación «vuelve a dejarnos a los pies de los caballos».

No obstante, fue más allá y acusó al Gobierno central de intentar «tender una trampa» a las comunidades autónomas al considerar que el Ejecutivo estatal pretende «colar en un supuesto nuevo anexo cuestiones que ya aparecían recogidas hasta ahora» sin resolver «las cuestiones de fondo» que, según la Xunta, motivan las inspecciones laborales.

«Nosotros queremos continuar con el programa pero, dado que el Gobierno central sigue sin ofrecernos certezas, optamos por poner nuestro dinero público a su disposición y que sean ellos los que se encarguen de las incorporaciones de estas personas al sistema educativo gallego si están tan seguros de que el problema está resuelto», declaró el conselleiro. Aunque la Xunta muestra su voluntad de seguir con este exitoso programa, advierte que, si el Ministerio no acepta su propuesta, «el Gobierno del Estado será el único responsable» de que Galicia deje de contar con profesores nativos en sus aulas.

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Aun así, no ha concretado si la la Xunta ha evaluado alternativas jurídicas o laborales distintas a delegar completamente la incorporación de auxiliares al Ministerio. La propia administración gallega reivindica el impacto positivo de los auxiliares de conversación en el aprendizaje de idiomas y recuerda que este curso la comunidad cuenta con cerca de 700 profesionales que, según defendió el conselleiro, contribuyen a mejorar el nivel de inglés del alumnado gallego.