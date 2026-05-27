Suspendidas las quemas agrícolas deste este viernes hasta nuevo aviso

El pasado viernes la previsión ya auguraba para Vigo temperaturas más propias del verano que de mayo, al rozar los 30 grados, pero no fue la única localidad gallega en entrar plenamente en un escenario estival. De hecho, las previsiones para los próximos días apuntan a que la ola de calor, que está provocando víctimas en países europeos de las temperaturas, no cederá. En ese contexto de «incremento de las temperaturas», la Consellería do Medio Rural ha informado este miércoles de la suspensión temporal de las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en Galicia. Por lo tanto, no se autorizarán más permisos y los ya concedidos no tendrán validez a partir de este viernes. Y es que la suspensión, explicitan desde la Xunta, se aplicaría desde este viernes, 29 de mayo, y «hasta nuevo aviso».

Según explica el Ejecutivo autonómico, la medida preventiva se adoptó tras evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados en detalle los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego. Se tiene además en consideración, señalan desde la Xunta, que la normativa establece la suspensión de las quemas cuando las condiciones meteorológicas «puedan dificultar su control». Hay que tener en cuenta que esas quemas descontroladas pueden provocar incendios forestales.

Extremar las precauciones

Pero no solo insta a ser precavidos y a evitar hacer fuegos, sino que la Xunta pide la colaboración de la ciudadanía para extremar las precauciones y denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que tenga conocimiento. En ese sentido, insiste en que desde el viernes y hasta nuevo aviso no está permitido el uso del fuego para ninguna actividad agrícola y forestal por parte de los particulares. Asimismo, la Consellería de Medio Rural recuerda que los ciudadanos tienen a su disposición el número de teléfono gratuito 085, «al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal», apuntan.

Desde la Aemet se prevé que este miércoles y mañana serán "jornadas muy cálidas", tanto las máximas como las mínimas, especialmente en zonas del norte de Galicia y Asturias. Además, si las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso nueve comunidades autónomas, las tormentas harán lo propio con cuatro en el noreste peninsular, entre ellas Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En la jornada de hoy, además del calor, con hasta 36 grados en la provincia de Ourense, también se han activado alertas por fuertes tormentas en Ourense y Lugo.