La selectividad gallega atrae a casi el doble de extranjeros que hace diez años

En el primer curso del único grado público de Odontología de Galicia, el ofertado por la Universidade de Santiago, los gallegos están en minoría ya que el grueso del alumnado lo constituyen estudiantes de fuera de la comunidad y otros procedentes del extranjero. En la facultad de Medicina, una de las titulaciones de grado más codiciadas en las facultades públicas, conforman ese colectivo uno de cada cuatro inscritos.

En selectividad, el peso de los aspirantes de otros países es todavía minoritario: suponen un 1,7 por ciento de los matriculados en el examen, con datos del Ministerio de Universidades relativos a la prueba realizada hace dos años. Aun así, el colectivo ha ido ganando peso, casi un 86 por ciento más, y en una década pasó de los 148 candidatos de 2015 a los 275 candidatos de 2024, considerando solo las pruebas de acceso a la universidad genéricas, las que realiza alumnado de Bachillerato y de FP.

De los postulantes que recaban en la comunidad con nacionalidad no española, buena parte procede de otros Estados miembros de la Unión Europea, que aportan casi un tercio de los efectivos.

En concreto, conforme a los datos del Gobierno central, 91 de los matriculados en 2024 contaban con pasaporte de la UE y el resto de los países aportaba el doble, 184.

Convocatoria ordinaria

En todo caso, la mayoría de esos aspirantes intenta superar la prueba de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria. Solo uno de cada cinco aparece matriculado en la «repesca».

Además de en las PAU genéricas, que son las que realizan estudiantes de titulo de bachiller o equivalente, estudiantes con el título superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior o equivalente, alumnado de otros sistemas educativos con los que España haya suscrito acuerdos internacionales y cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad, y alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros, con homologación del título de origen al título español de bachiller, otros diez extranjeros lo intentaron con las pruebas destinadas a mayores de 25 y de 45 años.