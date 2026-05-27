Los profesores que examinarán a los futuros docentes: 785 evaluarán a los opositores gallegos

Los opositores gallegos ya saben quiénes los examinarán y cuánto cobrará cada miembro del tribunal por ese trabajo. La Xunta ha publicado hoy miércoles la composición de los 157 tribunales que juzgarán las oposiciones docentes de 2026, con 785 puestos titulares —cinco por órgano— y 2.170 nombres en total si se suman titulares, suplentes y segundos suplentes. Las asistencias se pagan por sesión: entre 45,70 euros para las vocalías de categoría segunda y 52,71 euros para presidencias y secretarías de categoría primera, además de las dietas y los gastos de viaje que correspondan en caso de desplazamiento.

La maquinaria de las oposiciones docentes en Galicia ya tiene examinadores. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Galicia la composición de los tribunales que juzgarán las pruebas de acceso e ingreso en los cuerpos de profesores de Secundaria, maestros y profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, además del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades.

En total, el dispositivo moviliza 157 tribunales, con cinco miembros titulares por cada uno: una presidencia y cuatro vocalías. Eso supone 785 docentes titulares llamados a evaluar a los aspirantes que optan a una plaza en la enseñanza pública gallega. El anexo oficial incorpora, además, los nombres de suplentes y segundos suplentes, hasta alcanzar 2.170 designaciones nominales, según el recuento realizado sobre la resolución publicada por el DOG.

Los tribunales serán los órganos ante los que deberán actuar las personas admitidas a las pruebas y tienen que constituirse en un plazo máximo de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

La resolución llega en la fase decisiva de un proceso que convoca 1.251 plazas de ingreso correspondientes a la tasa de reposición de 2026 y otras 193 plazas de acceso al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. Del total de plazas ofertadas para ingreso y acceso se reserva un cupo para personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Cuánto cobran los miembros del tribunal

La otra clave de la resolución está en la retribución que recibirán los miembros de los tribunales. No se trata de un sueldo fijo por todo el proceso, sino de asistencias por sesión. Según la tabla de indemnizaciones de la Xunta para tribunales de oposición y órganos de selección de personal, las cuantías oscilan entre 45,70 y 52,71 euros. En los procesos de categoría primera, correspondientes al acceso a cuerpos del subgrupo A1, la presidencia y la secretaría cobran 52,71 euros por asistencia y las vocalías 49,20 euros. En los de categoría segunda, para cuerpos del subgrupo A2, la presidencia y la secretaría perciben 49,20 euros y las vocalías 45,70.

A estas cantidades pueden añadirse dietas y gastos de desplazamiento. La propia resolución del DOG autoriza las comisiones de servicio de los miembros de los tribunales que tengan que desplazarse fuera de su residencia oficial para ejercer esta función y reconoce su derecho a percibir las ayudas de coste y los gastos de viaje conforme a la legislación vigente. La tabla de indemnizaciones fija, además, 0,26 euros por kilómetro recorrido en caso de uso de vehículo particular.

Por especialidades

El grueso de los tribunales se reparte entre Primaria y Secundaria. Según el recuento, 66 corresponden al cuerpo de maestros y 91 a Secundaria y a profesores especialistas de FP. En el caso de Primaria, Vigo y Pontevedra vuelven a tener un peso destacado como sedes del proceso, con tribunales vinculados a especialidades como Educación Infantil, Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Educación Primaria.

Para los opositores, la recomendación inmediata es consultar el DOG, localizar su especialidad y comprobar el tribunal que le corresponde. A partir de la constitución de los órganos, las comunicaciones relevantes del proceso —convocatorias, llamamientos, instrucciones o avisos— dependerán ya de cada tribunal.