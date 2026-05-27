El Parlamento gallego reclama al Gobierno un fondo para compensar los daños del lobo

El Parlamento gallego ha aprobado este martes, con la abstención de los socialistas, reclamar al Gobierno central un fondo estatal específico para compensar los daños causados por grandes carnívoros, como el lobo, que cubra los costes derivados de las políticas de protección de la fauna salvaje.

En la iniciativa del PPdeG, que han apoyado el BNG y el grupo mixto, se pide que la Xunta traslade al Gobierno otras demandas, como la de "restablecer y reforzar de manera inmediata" los fondos estatales para garantizar que las comunidades autónomas pueden "indemnizar adecuadamente" a los ganaderos por los daños del lobo al ganado y reclamar los 12 millones de euros que el Estado "debe" a Galicia de los ejercicios de 2022, 2023 y 2025.

También, impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de apoyo a la ganadería extensiva que incluya medidas de prevención, compensación ágil de daños y apoyo económico a las explotaciones ubicadas en zonas con presencia de lobo.

Reacciones políticas

Al respecto, diputado del PPdeG Miguel Ángel Viso ha criticado que el Gobierno "imponga" una política de protección sobre el lobo, "sin asumir" el coste del incremento de ataques en los últimos años, que ha cifrado en un 70 %, al pasar de 1.174 en 2021 a una media de más de 2.000, con lo que "el lobo ataca a una media de nueve animales cada día".

Para el BNG el lobo no es el culpable del deterioro del medio rural, sino que la Xunta no ha hecho políticas serias de ordenación del territorio y de prevención porque "prefieren alimentar la confrontación y la lobofobia", aunque ha apoyado la iniciativa del PPdeG para reclamar más fondos al Gobierno en este ámbito.

Por su parte, el PSdeG se ha desmarcado, ya que para ellos pedir al Gobierno lo que la Xunta no hace en Galicia es "demagogia" y "una contradicción" por parte del PPdeG, al que la diputada socialista Lara Méndez ha calificado de "mayor depredador del rural" gallego.

Todo ello el mismo día que terminaba el plazo para presentar alegaciones informe sexenal 2019-2024 sobre el estado de conservación del lobo ibérico, que concluye que sigue siendo desfavorable en España.

Policía Adscrita

También este martes se ha aprobado en la Cámara, a impulso del PPdeG y con la abstención de PSOE y BNG, demandar al Gobierno central que cubra las vacantes de la Unidad de Policía Adscrita de Galicia.

En la Comisión 1ª Institucional, la diputada y secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha defendido que se trata de un cuerpo "clave" para garantizar la seguridad de los gallegos y que la Xunta ha demandado de forma reiterada que se complete sin obtener "nunca" respuesta. "En vez de darle a Galicia una situación diferenciada, lo que hace el Gobierno es castigarla con menos recursos", ha espetado.

Enfrente, la parlamentaria socialista Paloma Castro ha apuntado a que la "responsabilidad" es del Gobierno que dirige Alfonso Rueda, por su "negativa" a firmar un convenio que sí suscribieron otras comunidades "Sin problema". "Si se firma ese convenio, se transferirán inmediatamente los 50 efectivos que dijo el ministro del Interior", ha recalcado la socialista.

Al tiempo, la parlamentaria socialista ha esgrimido que la Xunta es "la única responsable de la paralización de las negociaciones". En la misma línea, a renglón seguido, se ha pronunciado el nacionalista Iago Tabarés, quien ha sugerido que los populares gallegos no tienen "intención" de mejorar las "condiciones" de los agentes y de la UPA, sino que solo buscan "confrontación" con el Gobierno central.