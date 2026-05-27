La competencia de FP: el número de titulados que se presenta a la fase específica de la selectividad se ha disparado un 129% en una década

Acceder o no a la carrera deseada puede depender de milésimas. Lo saben bien los estudiantes que la semana que viene intentarán salvar el último escollo que los separa de su sueño: la selectividad. De su desempeño en la ahora rebautizada como prueba de acceso a la universidad (PAU) dependerá el 40 por ciento de la nota del examen. Pero eso afecta solo a la parte obligatoria. Porque cada vez hay más titulaciones en las que un 10 no garantiza la entrada y aspirar a un asiento en ese tipo de grados depende también del rendimiento en la fase específica, que permite ampliar la calificación hasta un tope de 14. El número de jóvenes que se autoexigen más para alcanzar esas medias se ha disparado.

Pero el alumnado procedente de Bachillerato no es el único que tiene en cuenta esa inyección de puntuación extra imprescindible para tener opciones en los grados más solicitados, como Medicina, dobles titulaciones y ciertas ingenierías de incorporación reciente al catálogo de las universidades públicas gallegas. Cada vez más estudiantes procedentes de los ciclos de grado superior, que podrían entrar directamente con la nota de su expediente, se enfrentan también a la parte voluntaria para luchar por un hueco en esas carreras codiciadas.

Más de mil estudiantes

Así, en la última década, con datos del Ministerio de Universidades, la cifra de graduados en FP que acuden a la fase específica de las PAU —la única de la que se examinan si deciden pasar por la selectividad— pasó de los 532 aspirantes en 2015 a 1.219 en 2024, el último dato del que facilita estadísticas el departamento dirigido por Diana Morant. Suponen un 129 por ciento más.

No todos, no obstante, logran superar con éxito esa tentativa: en 2024, de los aspirantes a mejorar la nota de su expediente académico en FP para tener más oportunidades en la universidad, lo consiguió un 83 por ciento, diez puntos porcentuales por debajo del alumnado de Bachillerato que se presenta a las dos fases de la selectividad y equivale a poco más de mil personas en números absolutos. Aun así, el peso del colectivo sobre el total de aprobados en las PAU casi se ha duplicado en diez años al pasar del 3,5% al 7,1%.