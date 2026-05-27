El BNG pedirá elecciones si se demuestra un caso de financiación ilegal en el PSOE
Ana Pontón exige que la política llegue hasta el fondo en los casos de corrupción, sea cual sea el partido implicado, para erradicarla de la vida pública
R. S. C.
La líder del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ha aseverado este miércoles que, de demostrarse un caso de financiación ilegal en el Partido Socialista, su formación exigirá un adelanto electoral. Al hilo, ha defendido que «no todos son iguales» y que en Galicia hay una fuerza política como la suya en la que gente «puede confiar».
Al principio de su intervención, la nacionalista ha querido dejar claro que el Bloque «comparte» la indignación que genera ver como «el PSOE y el PP salpican la vida pública con casos de corrupción». Una cuestión que genera una «desazón» comprensible entre la población, ha dicho, reivindicando su formación como una alternativa al panorama político actual.
«Dicho esto», ha continuado, su formación mantiene que «la política tiene que ir hasta el fondo», «caiga quien caiga», para que «esta forma de actuar se erradique de la vida pública porque es un cáncer para la democracia».
«Nosotros ya dijimos hace tiempo cuando empezaron a salir ciertos procesos judiciales, que el BNG tiene una línea roja muy clara, que es que si se demostraba que estábamos ante un caso de financiación irregular del Partido Socialista, como lo tuvo el PP con la Gürtel, la ciudadanía tendría que tomar la palabra y decidir qué futuro quiere», ha sentenciado.
Una posición en la que todavía se mantiene el BNG, «desde la convicción» de que la política «tiene que estar al servicio de la ciudadanía». Si se demuestra, ha zanjado, «exigiremos una convocatoria electoral».
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