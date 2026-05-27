Educación
Las Anpas gallegas denuncian el «deplorable» estado de los colegios y piden más inversiones a la Xunta
Las asociaciones de padres reclaman un plan "más ambicioso" ante la inversión de cinco millones de euros anunciada por el Gobierno gallego para 22 centros
R.S.
La Anpas gallegas denunciaron el «deplorable estado» en el que se encuentran numerosos colegios con instalaciones que necesitan arreglos cuánto antes. En su opinión, la inversión anunciada por la Xunta de Galicia para acometer obras en 22 centros educativos de la comunidad es «insuficiente». Por esta razón, han exigido un plan «más ambicioso» para que todos los centros estén en «condiciones óptimas».
La Xunta licitó un nuevo paquete de 22 obras en centros educativos por más de cinco millones de euros, en concreto, las nuevas intervenciones son, fundamentalmente, cambios de cubiertas e instalaciones de ascensores.
«Valoramos positivamente la inversión prevista en 22 centros pero es necesario recordar el deplorable estado en el que aún se encuentra un número importante de ellos. Entendemos que no es fácil mantener en óptimas condiciones colegios que tienen 30, 40 o más años y que son inversiones importantes pero, precisamente por eso no pueden esperar más», insistieron las asociaciones de padres de alumnos.
Problemas
Según reclaman, es preciso garantizar la accesibilidad pero también «el resto de condiciones que repercuten directamente en el bienestar del alumnado» y, por esta razón, piden que se arreglen las humedades, se aislen las ventanas, se renueven los aseos, se mejoren las instalaciones eléctricas y se solucionen las carencias derivadas de la antigüedad de los edificios y también se adecúen los espacios de ocio.
Las Anpas lamentan además «la eterna discusión» entre la Consellería de Educación y los concellos sobre las competencias para el mantenimiento de los colegios. «Esto lo único que hace es empeorar el deterioro de los centros. Se necesita una definición absolutamente clara de a quien le corresponde», reclaman. A su juicio, la solución sería que fuese la Xunta la que se hiciese cargo de la conservación de los centros.
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