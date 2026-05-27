El 061 atiende ya 187.000 emergencias en Galicia en lo que va de año

El 061 de Galicia llega al Día Internacional de las Urgencias y las Emergencias con una actividad que confirma su peso dentro del sistema sanitario gallego.

Solo en lo que va de año, el servicio ha dado respuesta a 187.000 emergencias y ha gestionado más de 414.000 llamadas de la ciudadanía, según destacó este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la inauguración de la XVIII Jornada sobre la Urgencia y la Emergencia, centrada en esta edición en las novedades en reanimación cardiopulmonar.

Acompañado por el director de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Román Gómez, el responsable sanitario puso también sobre la mesa otros datos que ayudan a dimensionar el trabajo diario de la central: más de 128.000 recursos movilizados e intervención en cerca de 3.300 accidentes de tráfico desde comienzos de año.

Gómez Caamaño subrayó que el 061 es mucho más que una vía de atención inmediata. Su labor, remarcó, no se limita a enviar una ambulancia o coordinar una urgencia, sino que también pasa por formar, prevenir y concienciar a la población para que pueda reaccionar en situaciones críticas.

El conselleiro agradeció el trabajo de los profesionales del servicio, operativo las 24 horas del día y los 365 días del año, y vinculó su papel al refuerzo de las urgencias hospitalarias y a la necesidad de dar respuesta asistencial en todo el territorio, también en una comunidad marcada por la dispersión poblacional.

La jornada sirvió además para poner el foco en algunos de los programas impulsados por el 061 que buscan llevar la cultura de la emergencia más allá del ámbito sanitario. Uno de los más destacados es RCP en el Aula, desarrollado en colaboración con la Consellería de Educación, con el que ya se han formado más de 102.000 alumnos en maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar.

También figura el programa Acude y Ayuda, un registro de voluntarios con formación en soporte vital básico y manejo de desfibriladores, que cuenta con 555 personas inscritas. A ello se suma la localización, a través de la aplicación Sergas Móbil, de los 3.625 desfibriladores externos semiautomáticos registrados en Galicia.

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Sanidade apunta ahora a nuevos avances, como la incorporación de técnicas innovadoras como la RCP-ECMO, un procedimiento con resultados prometedores y en el que Urxencias Sanitarias de Galicia se sitúa como referencia en España. El reto, insistió Gómez Caamaño, pasa por seguir ampliando los espacios cardioprotegidos y reforzar un sistema que resulta clave para ganar tiempo, reducir secuelas y salvar vidas.