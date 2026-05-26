Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroAlquileresEl secreto del MundialParo basuraSanidadeFuerzas Armadas VigoMemoria histórica
instagramlinkedin

Selectividad

Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Los examinados en la PAU gallega podrán ver inspeccionados sus objetos personales ante la proliferación de tecnologías para hacer trampas

Exámenes de la PAU en la Universidad de Santiago.

Exámenes de la PAU en la Universidad de Santiago. / XOAN ALVAREZ

Noela Vázquez Dosil

Santiago

Gafas inteligentes, bolígrafos espía, calculadoras con acceso a internet... Hoy en día, la chuleta en papel se ha quedado obsoleta y la oferta de recursos disponibles para copiar en los exámenes es más amplia que nunca. En su mayoría, pequeños dispositivos electrónicos que se hacen pasar por objetos comunes y que se pueden comprar a golpe de click en cualquier tienda online y a precios asequibles, del entorno de los veinte o cuarenta euros. Una nueva estrategia de los que quieren engañar al sistema a la que ahora las universidades gallegas pondrán coto. Y es que ya es oficial: en la Prueba de Acceso a la Universidad de este año, los profesores se reservan el derecho de inspeccionar el material de los examinados para evitar comportamientos ilícitos, advirtiendo de que el uso de dispositivos ilícitos supondrá la expulsión de la prueba.

Así lo ha comunicado la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) este martes en una adenda al protocolo de la PAU, que se celebrará ya la semana que viene, entre los días 2 y 4 de junio. En la misma, establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá inspeccionar, durante la celebración de las pruebas o en cualquier momento, gafas, calculadoras, bolígrafos u otros elementos empleados por los alumnos cuando así lo consideren.

De descubrir que se trata de dispositivos no permitidos se procederá a la expulsión del alumno de la prueba, aplicando las mismas consecuencias de tener cualquier dispositivo electrónico dentro del aula.

Se completa así el protocolo publicado en diciembre y que ya había sido modificado recientemente para adaptarse a la posibilidad de los ciudadanos de identificarse con el DNI digital a través de la aplicación MiDNI. Al respecto, el organismo interuniversitario señala que este medio sí será aceptado, si bien recuerda que el acceso al aula con cualquier dispositivo electrónico "incluidos teléfonos móviles" está prohibido.

En este aspecto, también está vetado el acceso de relojes digitales. En los últimos años, se han producido expulsiones de alumnado que los empleó para copiar. En todo caso, de demostrar que estos dispositivos son necesarios por motivos médicos, se autorizará su uso siempre que se notifique con anterioridad.

Noticias relacionadas y más

En esta línea, los pabellones auditivos también deberán estar despejados para asegurar que los alumnos no usan pinganillos u otros dispositivos de escucha no autorizados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  2. El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
  3. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  4. Más de 1.700 rayos en 24 horas: media Galicia en alerta por tormentas este sábado
  5. ¿Cómo se diagnostica la depresión o ansiedad? Este es el test que utiliza el Sergas
  6. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  7. Calidad del aire en Galicia hoy: cómo consultar el mapa del polvo llegado de África y saber si afecta a tu zona
  8. Doce obras de Vigo, Pontevedra y Ourense ganan los Premios Gran de Area de Arquitectura 2025

Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Galicia, Asturias y Murcia reiteran en Santiago que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica lamina el «principio de igualdad»

Del abuelo al rescate, a la playa o al hotel donde repasar: Ledicia Costas, Pedro Feijóo, Jorge Mira, Esther Estévez y Ana Ulla reviven «aquella maravillosa selectividad»

O’Mega rechaza que el Sergas ligue el plus de productividad médica a la duración de las bajas laborales

O’Mega rechaza que el Sergas ligue el plus de productividad médica a la duración de las bajas laborales

Un conductor de riesgo «cae» cada siete minutos en Galicia: hasta 1.000 euros de multa y seis puntos menos

Un conductor de riesgo «cae» cada siete minutos en Galicia: hasta 1.000 euros de multa y seis puntos menos

Galicia refuerza la atención a la diversidad con la incorporación o consolidación de 400 profesionales de apoyo en las aulas

Galicia refuerza la atención a la diversidad con la incorporación o consolidación de 400 profesionales de apoyo en las aulas

La primera reunión de los médicos con Sanidade para retomar las peonadas se cierra sin acuerdo pero con «buena voluntad»

La primera reunión de los médicos con Sanidade para retomar las peonadas se cierra sin acuerdo pero con «buena voluntad»

Un millar de médicos de familia piden al Sergas que desvincule el plus de productividad del control de las bajas laborales

Un millar de médicos de familia piden al Sergas que desvincule el plus de productividad del control de las bajas laborales
Tracking Pixel Contents