O’Mega rechaza que el Sergas ligue el plus de productividad médica a la duración de las bajas laborales

O’Mega rechaza frontalmente la intención del Servizo Galego de Saúde de vincular el complemento de productividad de los médicos de familia a la reducción de la duración de las bajas laborales de sus pacientes.

El sindicato mayoritario entre los facultativos gallegos considera que esta medida introduce un «conflicto ético y profesional inaceptable» al condicionar, aunque sea de forma indirecta, la independencia clínica del médico.

La polémica se produce después de conocerse que los Acordos de Xestión del Sergas incorporan por primera vez la duración de las incapacidades temporales como indicador susceptible de influir en la productividad variable de los facultativos de Atención Primaria. La Xunta ha defendido que no se trata de premiar altas indebidas, sino de «monitorizar» y mejorar la gestión de unos procesos que considera mejorables.

«La baja no es un trámite administrativo»

O’Mega sostiene, sin embargo, que la baja laboral «no es un trámite administrativo ni un indicador económico», sino un acto clínico-asistencial que exige valorar el diagnóstico, la situación funcional del paciente, su evolución, los riesgos de reincorporación y las características reales de su puesto de trabajo.

Por ello, rechaza que su duración pueda quedar asociada a incentivos económicos, productividad o carrera profesional.

El sindicato subraya que no cuestiona la necesidad de una gestión rigurosa de las incapacidades temporales ni la función de la Inspección Médica.

Tampoco rechaza la coordinación entre Atención Primaria, inspección, mutuas y Administración sanitaria.

Lo que considera inadmisible es que esa coordinación derive en una presión directa o indirecta sobre los médicos de familia para acortar bajas, emitir altas o justificar de forma reiterada procesos que siguen estando clínicamente indicados.

La organización médica recuerda además que la Inspección Sanitaria dispone de competencias propias y autonomía funcional para emitir altas cuando lo considere procedente.

Si entiende que un proceso de incapacidad temporal debe finalizar, señala O’Mega, debe asumir directamente esa decisión, motivarla y formalizarla por escrito, sin trasladar esa responsabilidad al médico de Atención Primaria ni convertirlo en “ejecutor de criterios ajenos”.

«Muchas bajas no dependen exclusivamente del médico de familia»

Otro de los argumentos del sindicato es que muchas bajas no dependen exclusivamente del médico de familia.

Numerosos pacientes permanecen pendientes de pruebas diagnósticas, consultas hospitalarias, valoración por especialistas o intervenciones quirúrgicas. En esos casos, advierte, responsabilizar al facultativo de Primaria de la duración del proceso supone ignorar las demoras del propio sistema sanitario.

La controversia se suma a las críticas expresadas en los últimos días por representantes de la medicina de familia y por los colegios médicos gallegos, que también han reclamado al Sergas la retirada de este indicador por el riesgo de interferir en la relación clínica y trasladar al profesional una presión ajena al interés sanitario del paciente.

O’Mega alerta asimismo de un posible deterioro de la relación médico-paciente. Si el usuario percibe que su alta responde a criterios económicos, de gestión o de cumplimiento de objetivos, el facultativo quedará expuesto como responsable directo de una decisión que puede verse condicionada desde fuera.

A juicio del sindicato, esto puede incrementar los conflictos en consulta, así como las amenazas, insultos y agresiones verbales o físicas.

Por todo ello, O’Mega exige al Sergas que retire de los Acordos de Xestión, de la productividad variable y de la carrera profesional cualquier indicador que vincule la retribución o la progresión del médico a la reducción de la duración de las bajas laborales de sus pacientes.