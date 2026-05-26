Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP
PSOE y BNG cargan duramente contra los populares por romper la unanimidad alcanzada en el Parlamento gallego y piden explicaciones a Alfonso Rueda
La norma solo se aprobará definitivamente si recibe el visto bueno del Senado, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría
La ponencia creada en el Congreso sobre la AP-9 ha dado luz verde a la propuesta pactada entre PSOE, BNG y Sumar para transferir esta autopista a Galicia, pese al rechazo del PP y Vox. Se rompe así el acuerdo unánime alcanzado por los grupos políticos en el Parlamento gallego. Ahora la proposición de ley que contempla el traspaso de la titularidad y la gestión de esta vía a la comunidad autónoma deberá continuar con su tramitación parlamentaria en comisión y luego en el pleno del Congreso, donde tendría asegurado el apoyo mayoritario de los grupos gracias al respaldo de los partidos soberanistas. El problema es que la norma solo saldrá adelante si obtiene finalmente el visto bueno del Senado, cámara en la que el PP tiene mayoría.
La Xunta avanzó ya que el texto pactado en el Congreso por PSOE, BNG y Sumar «difiere» y rebaja las condiciones económicas de la ley que salió por unanimidad del Parlamento de Galicia. «Queremos la transferencia pero no a cualquier precio», aseguró esta mañana la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue.
Pese al rechazo del PP y Vox, la iniciativa contó con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, lo que permitirá continuar con su tramitación. «Intentaron reventar el acuerdo pero no lo consiguieron», advirtió la diputada socialista Patricia Otero. La parlamentaria acusó a Alfonso Rueda de romper la unanimidad alcanza en el Parlamento «cuando el traspaso está a punto de ser una realidad». El secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gomez Besteiro, señaló que los populares «tendrán que dar muchísimas explicaciones».
Por su parte, el diputado del BNG Néstor Rego cargó duramente contra el PP por votar en contra, pues considera que «traiciona los intereses de los gallegos y las gallegas». «Su comportamiento ya no nos sorprende, porque dice una cosa y la contraria y buscan pretextos formales para intentar que salga adelante una transferencia por la que Galicia lleva décadas trabajando», censuró.
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